Le PSG plombe l’indice UEFA de la France !

D’habitude peu performants en Ligue Europa ces dernières saisons, les 3 clubs français engagés font mentir les statistiques et permettent d’ailleurs à la France de repasser cette semaine devant les Pays-Bas pour la quête de la cinquième place ô combien importante pour bénéficier de quatre clubs qualifiés en Ligue des Champions en 2025-26. Le Stade Rennais, qui cumule 4 victoires en 5 matches est déjà qualifié, tout comme l’OM, bien qu’en difficulté sportive depuis le début de saison, invaincu en C3 (3 victoires et 2 nuls). Quant au TFC, il est en ballotage favorable pour une qualification en phase finale après son nul face à l’Union Saint-Gilloise (0-0) au Stadium. Concernant le LOSC en C4, il est lui aussi invaincu et s’est extirpé d’un groupe relativement facile et sera au rendez-vous en février prochain.

Mais en Coupe d’Europe cette saison pour les clubs français, c’est deux salles deux ambiances. S’il y a belle dynamique en C3 et C4, rien ne va plus en Ligue des Champions. Le RC Lens est à la dérive depuis sa belle victoire à Bollaert face à Arsenal et a déjà dit adieu à la qualification après la déculottée reçue à l’Emirates Stadium face à des Gunners survoltés (6-0). Seul moyen de sauver sa saison européenne, ne pas perdre face au Séville FC à domicile pour tenter d’arracher une place en Ligue Europa.

Le pire PSG en C1 depuis l’arrivée de QSI à l’indice UEFA à ce stade de la compétition

Mais que dire du PSG… Véritable locomotive de la France à l’indice UEFA, le club de la capitale n’a dû son salut qu’à un penalty controversé marqué par Kylian Mbappé au terme d’un match face à Newcastle qu’il aurait très bien pu perdre sans contestation. Ce piteux 1-1 au Parc face à Newcastle fait suite à la lourde défaite infligée par les Magpies en Angleterre (4-1) et au match perdu 2-1 à San Siro face à une équipe du Milan en crise.

Résultat, et en attendant la possible qualification parisienne qui rapportera des points de bonus à la France, le PSG n’est que 4e au nombre de points marqués par les clubs français à l’indice UEFA depuis le début de la saison. Paris, qui a en plus compté sur un bonus de qualification pour la phase de poules, se trouve loin derrière l’OM, premier, le LOSC deuxième et le Stade Rennais 3e. Une situation inédite à ce stade de la compétition depuis l’arrivée de QSI à la tête du club. Un bilan qui pourrait être encore plus catastrophique pour la bande à Luis Enrique en cas de nouvelle défaillance au Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund dans une quinzaine de jours.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2023/24 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 01/12/2023 :

-1. Allemagne 12,642 (7/7)

-2. Angleterre 11,750 points (8/8)

-3. Italie 11,714 (7/7)

-4. Espagne 11,312 points (7/8)

-5. Belgique 9,800 points (5/5)

-6. Rep. Tchèque 9,250 points (3/4)

-7. France 9,083 points (6/6)

-8. Turquie 9,000 points (3/4)

-9. Pays-Bas 8,000 points (4/5)

-10. Grèce 7,000 points (4/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2019 et 2024) :

-1. Angleterre 98,678 points

-2. Espagne 84,739 points

-3. Italie 80,998 points

-4. Allemagne 79,909 points

-5. France 59,664 points

-6. Pays-Bas 59,300 points

-7.Portugal 51,316 points

-8. Belgique 44,200 points

-9. Turquie 35,600 points

-10. Écosse 33,650 points