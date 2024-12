5 choses à savoir sur Ibrahim Diarra, la pépite malienne du FC Barcelone

Star de la Coupe du monde U17 2023

Ibrahim Diarra n’est pas forcément un joueur qui parle encore au grand public, mais il a su se montrer à l’international. Lors de la Coupe du monde U17 en 2023, il était l’un des cadres d’une sélection malienne impressionnante et talentueuse. Si Hamidou Makalou a particulièrement crevé l’écran en étant élu Ballon d’argent du tournoi (2e meilleur joueur), Ibrahim Diarra a lui obtenu le Soulier d’argent qui récompense le deuxième meilleur buteur du tournoi. Auteur de 5 réalisations, il n’a inscrit qu’un seul but en phase de poules contre le Canada (5-1), avant de s’illustrer contre le Mexique en 1/8e de finale (5-0), le Maroc en quart de finale (1-0), la France en demi-finale (1-2) et l’Argentine pour la petite finale (3-0). Médaillé de bronze avec le Mali qu’il a su porter sur la phase finale sur le plan offensif, Ibrahim Diarra est l’un des hommes forts d’une génération dorée qui risque vite de pointer le bout de son nez pour le Mali.

Un essai concluant

Rapidement, ses performances ont tapé dans l’oeil de formations européennes et notamment du FC Barcelone. Le club catalan a vite pris l’avantage dans le dossier et a même proposé au joueur de venir passer un essai. Une expérience qui a eu lieu début 2024 et qui a été probante puisque le FC Barcelone est resté en contact constant avec le joueur jusqu’à ce qu’il signe officiellement hier. Les Blaugranas attendaient sa majorité pour définitivement conclure un accord avec le joueur qui s’est engagé jusqu’en juin 2028. Son arrivée officielle est prévue dans les prochaines semaines puisqu’il y a encore des démarches administratives à finaliser. Ces dernières semaines, il était arrivé avec un autre joueur de son club Académie Africa Foot. Ainsi, le jeune Arouna Traoré (17 ans) a pu découvrir à son tour le club catalan.

Le Kaka Malien

Quand un jeune joueur éclate rapidement, il reçoit rapidement un surnom et cela n’a pas manqué pour Ibrahim Diarra. Le joueur de 18 ans est déjà appelé le Kaka Malien. Ailier droit capable de jouer sur le flanc gauche, mais surtout en tant que numéro 10, celui qui est gaucher contrairement au Ballon d’Or 2007, a un profil qui s’en rapproche. Joueur disposant d’une belle vision du jeu et d’un sens de l’anticipation affirmé, Ibrahim Diarra est un joueur déjà très mature sur le terrain. Capable de créer, de marquer, mais également d’être altruiste envers ses coéquipiers, il dispose de grandes qualités techniques. Physiquement, il est également paré puisqu’il a été régulièrement surclassé avec brio.

Sur les pas de Seydou Keita

En rejoignant le FC Barcelone, Ibrahim Diarra marche dans les pas d’une légende malienne. En effet, le milieu de terrain Seydou Keita a réussi un joli passage du côté de la Catalogne entre 2008 et 2012. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Lorient et Lens avait disputé quatre saisons avec les Blaugranas avant de partir en Chine. Une période dorée pour lui puisqu’il a remporté la Ligue des Champions en 2009 et 2011 ainsi que la Supercoupe UEFA et la Coupe du Monde des Clubs également en 2009 et 2011. Vainqueur de la Liga en 2009, 2010 et 2011, il a ainsi remporté deux Copa del Rey (2009 et 2012) et trois Supercoupes d’Espagne (2009, 2010 et 2011). Un palmarès solide pour le milieu de terrain qui a disputé 188 matches (22 buts) dans l’effectif de Pep Guardiola. Il sera un joli exemple à suivre pour le jeune Ibrahim Diarra.

Convoqué en sélection à 15 ans

Joueur précoce, Ibrahim Diarra avait été appelé en sélection malienne à seulement 15 ans en novembre 2022 par Eric Chelle. Il a ainsi battu le record de "La Panthère noire", l’ancien Stéphanois Salif Keïta, qui datait de 1963. Celui qui a été le premier Ballon d’Or Africain avait 16 ans à l’époque. Pour en revenir à Ibrahim Diarra, il a seulement découvert le groupe en vue d’un match contre l’Algérie, mais n’a pas joué. Appelé au même titre que Mamadou Doumbia (Watford) et Bourama Kone (Yeelen) avec les Aigles, il confirme la montée en puissance de cette génération malienne née en 2006.