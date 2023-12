Mali : Ibrahim Diarra, le phénomène du Mondial U17 chipé par le FC Barcelone

Ibrahim Diarra. Ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant, cet attaquant malien a éclaboussé la Coupe du Monde U17. Le capitaine des Aiglonnets a tout simplement été monstrueux pendant toute la compétition et a largement contribué à la belle médaille de bronze (3e place) acquise par son équipe. Il faut dire qu’il a d’ailleurs terminé le tournoi en étant le joueur le plus décisif. En 7 rencontres, il a tout simplement inscrit 5 buts et délivré 4 passes décisives. Personne n’a fait mieux pendant cette Coupe du Monde. Ce dribbleur gaucher, rapide et déroutant a été impliqué sur 50% des buts de son équipe (9 sur 18) et n’a pas été décisif que lors d’un seul match (défaite 1-0 contre l’Espagne).

L’ailier de 16 ans aurait donc largement pu prétendre au titre de meilleur joueur du tournoi, finalement remporté par l’attaquant de la Nationalmannschaft Paris Brunner. Il pourra se consoler avec le Soulier d’argent, attribué au deuxième meilleur buteur de la compétition. Mais si pour beaucoup ce tournoi a été celui de la révélation pour Ibrahim Diarra, ce joueur formé à l’Africa Foot Academy au Mali avait déjà fait parler de lui dans les autres compétitions de son continent. Il avait ainsi terminé meilleur joueur et meilleur buteur du Tournoi UFOA A U17 avec le Mali qui qualifiait ainsi pour la CAN U17. Une CAN qu’il avait quittée aussi en demi-finale, éliminé par le Maroc.

Mais à cette époque déjà, son profil était suivi par plusieurs clubs européens, notamment en Espagne qui n’hésite plus à piocher au niveau des académies africaines. Le FC Barcelone, qui s’est récemment distingué en signant des partenariats au Sénégal et en récupérant des jeunes comme Mikayil Faye (19 ans) et Mamadou Mbacke Fall (20 ans) pour son équipe réserve, avait montré un intérêt. Surtout, une délégation barcelonaise composée des responsables scouts du club catalan avait rendu visite à l’Africa Foot Academy au début de l’année 2023. Et le jeune Ibrahim Diarra n’avait pas échappé aux recruteurs. Très vite, la presse espagnole avait ainsi dévoilé que l’ailier de 16 ans avait signé un contrat avec le Barça pour rejoindre le club à sa majorité. Une information démentie par l’académie dans un communiqué publié au début du mois de septembre.

« Nous tenons à rétablir la vérité concernant les récentes informations circulant au sujet d’Ibrahim Diarra et du FC Barcelone. Il est essentiel de préciser qu’Ibrahim Diarra est actuellement mineur, ce qui l’empêche de signer un contrat professionnel avec le FC Barcelone. Nous respectons strictement les règles de la FIFA concernant les joueurs mineurs, et aucun contrat ne sera signé avant sa majorité », pouvait-on notamment lire. Pourtant, malgré ce communiqué, Ibrahim Diarra est bien promis au FC Barcelone. Pendant le Mondial U17, la presse catalane affirmait qu’Ibrahim Diarra, surnommé Kaka au pays, allait bien rejoindre le Barça. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Si aucun contrat n’a été signé, le club espagnol tient déjà un accord et Diarra filera en Espagne à sa majorité, en décembre 2024. Il rejoindra dans un premier temps l’équipe réserve avant d’être intégré en A s’il performe. D’ailleurs, plusieurs joueurs des équipes de jeunes du Barça, dont Marc Giu, ont déjà souhaité la bienvenue à la pépite malienne. Il a rapidement mis tout le monde d’accord au club lors de sa période d’essai où il avait été décrit comme impressionnant, techniquement et physiquement. Alors, bonne pioche pour le FC Barcelone ? Cela en a tout l’air. Réponse en 2025…