L’OL étudie la piste Arnaut Danjuma

Cet été, l’Olympique Lyonnais va devoir se renforcer offensivement surtout après le départ de Memphis Depay ainsi que les possibles départs de joueurs comme Toko Ekambi. La direction lyonnaise étudie donc le profil de plusieurs joueurs dont Arnaut Danjuma Groeneveld.

Selon les informations du Daily Mail, l’ailier gauche de 23 ans est sur les tablettes de Lyon. Auteur de 15 buts et 7 passes décisives en 33 matches de Championship avec Bournemouth, le Néerlandais attise logiquement les convoitises et il faudra batailler avec Leicester et Wolfsburg pour le récupérer lors de ce mercato. Il est estimé à 20 millions d’euros.