Le LOSC n’y arrive toujours pas !

La saison passée, le LOSC a fait plaisir à plusieurs moments. Avec un jeu alléchant, les Nordistes ont été l’une des sensations de Ligue 1 sous l’égide de Paulo Fonseca et étaient à une rencontre d’aller chercher la troisième place à Brest. Finalement quatrièmes, les Dogues ont dû aller chercher leur ticket pour la Ligue des Champions après un 3e tour préliminaire relevé contre Fenerbahce et un barrage compliqué face au Slavia Prague. En championnat, les Lillois avaient réussi à faire un bon début de saison. Pourtant, depuis leur victoire logique contre Angers le 24 août dernier, les pensionnaires du stade Pierre-Mauroy n’y arrivent vraiment plus. Battus face au Slavia lors du match retour, les hommes d’un Bruno Genesio fragilisé ont perdu ensuite face au PSG (1-2), l’ASSE (1-0) et le Sporting CP (2-0). Dès lors, il fallait rebondir ce week-end.

Le LOSC a frôlé le pire contre Strasbourg

Pourtant, ce samedi, leur rencontre face à Strasbourg traduit tous les maux lillois du moment. Friables défensivement et trop peu constant lors de leurs temps forts, les Dogues ont été trop pauvres sur leur pelouse pour aller chercher la victoire. Menant rapidement 2-0, les Lillois ont finalement eu besoin d’un penalty de Jonathan David à la 84e minute pour aller chercher le nul (3-3). À l’issue de la rencontre, c’était la soupe à la grimace chez les coéquipiers de Thomas Meunier. Le taulier belge a d’ailleurs expliqué les raisons de l’échec lillois au micro de BeIN Sports après la rencontre.

Toujours aussi cru dans ses paroles, l’ancien du PSG a parfaitement retranscrit à quel point les Lillois sont déconcertés après cette nouvelle déconvenue. Au terme de la rencontre, Lucas Chevalier, battu à trois fois cet après-midi, a également fait part de sa frustration au micro de BeIN Sports : «on n’a pas tout à fait repris confiance ? Bien sûr, surtout en menant 2-0, c’était difficile d’accepter de se faire remonter avant la mi-temps, et moi j’étais négatif au vestiaire. J’avais l’impression qu’on retombait dans nos travers, et finalement l’état d’esprit en fin de match a été bon. Je suis fier des gars, ça n’a pas été facile, on n’a pas lâché et on était face à une équipe ambitieuse et jeune de Strasbourg qui va emmerder plus d’une équipe cette saison. La maîtrise des émotions ? C’est difficile, il faut essayer de les gérer mais on reste humain et se faire remonter alors qu’on a la maitrise du match, c’est difficile à accepter. C’est peut-être aussi une manière de se dire les choses et de se remotiver. Ce sont des faits de jeu, il faudra être plus rigoureux à l’avenir, mais ça fait partie d’une saison. On sait qu’on a encore trois matches avant la trêve, mais le prochain match, c’est toujours le plus important, ce sera au Havre et il faudra gagner. Après, on pourra penser à la Ligue des Champions, mais notre quotidien reste la L1, et il faut remonter la pente.»

Bruno Genesio est inquiet

Malgré cette incapacité à remporter des matches, les coéquipiers de Bafodé Diakité ont montré un état d’esprit revanchard ce samedi pour arracher le nul. Une qualité saluée par Bruno Genesio : «mon sentiment ? On fait une bonne entame de match en menant 2-0 après 25 minutes puis, après, on est tout près de perdre le match. Il ne faut pas oublier les deux arrêts de Lucas Chevalier sinon la messe était dite. Ensuite, on arrive à revenir à 3-3. On savait que c’était une équipe qui se livrait, mais aussi d’ouvrir des espaces. Je pense que compte tenu de nos forces du moment, on a fait le maximum. Je veux féliciter mes joueurs pour être revenus au score. Aujourd’hui, on se contente de ça mais ce n’est pas suffisant si on veut jouer le haut du tableau.»

Renouer avec la victoire sera la plus grande mission du LOSC dès la semaine prochaine sur la pelouse du Havre. En attendant, le coach lillois sera encore sous le feu des critiques. Incapable de construire sur un début de saison franchement emballant, le natif de Lyon ne trouve pas les arguments pour relancer ses troupes. Au terme de cette nouvelle désillusion, le technicien de 58 ans a acquiescé lorsqu’il lui a été demandé s’il était anxieux : «Si je suis inquiet ? Oui, si je ne suis pas inquiet, il faut que je change de métier. Prendre un point, on est content de le prendre. Mais quand on va analyser le match, on va voir qu’il y a de grosses difficultés sur les transitions.»

Pour retrouver le succès, le LOSC pourra compter sur une semaine de travail sans rencontre européenne. Une bonne nouvelle pour les Dogues qui ont disputé plus de matches que tout le monde depuis le début de saison. Une circonstance atténuante soulignée par l’ancien coach de Lyon et Rennes : «avec l’enchaînement des matchs, il y a une usure. On est à 10 matchs alors que les autres sont à 5. On a énormément souffert pendant le match. Des joueurs rapides se sont fait prendre dans le dos, comme Bafodé Diakité. Alors que sûrement, dans la concentration, sur le plan physique, on est un peu touché. Cette semaine de coupure va nous faire le plus grand bien pour nous améliorer.» Et alors que cette explication peut rapidement être assimilée à une excuse, il faudra vite que Bruno Genesio et le LOSC renouent avec le succès afin que l’étau ne resserre pas autour de l’entraîneur lillois…