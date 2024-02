Ça se complique entre Koke et l’Atlético Madrid

Formé à l’Atletico Madrid, Koke (32 ans) fait partie des légendes du club espagnol. Le milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel en 2011 et a connu une période phare des Colchoneros dans les années 2010 avec deux finales de Ligue des Champions, deux Liga ou encore deux Ligue Europa remportées et quelques 616 matchs disputés. Et alors qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain, les deux camps n’arrivent pas à se mettre d’accord pour poursuivre l’aventure.

La suite après cette publicité

En effet, comme le souligne Relevo, l’Atletico a présenté une offre de renouvellement à l’international espagnol (70 sélections), avec une extension de contrat de deux ans, assorti d’une diminution de son salaire, passant de 7 à 4 millions d’euros. Une proposition qui ne convainc pas Koke, qui a déjà estimé que c’était sa «dernière année pour le moment», mais que selon lui, il n’y «aura aucun problème à prendre sa retraite ici».