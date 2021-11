Que devient l'ancien Rennais Adrien Hunou ?

Onze années et puis s'en va. Après plus d'une décennie passée en Bretagne, Adrien Hunou s'est vu traverser l'Océan Atlantique pour découvrir un championnat méconnu en France, la Major League Soccer. Un voyage de plus de 6.500 kilomètres pour atterrir à Minneapolis, célèbre pour avoir le chanteur Prince mais elle l'est moins pour son club de soccer, créé en 2010. En effet, le Minnesota United n'est pas l'équipe la plus suivie de la ville, tentant de se frayer une place entre les Timberwolves au basket-ball et les Vikings au football américain. Pourtant, l'Allianz Field rassemble en 2021 plus de 14.000 spectateurs sur 19.600 places disponibles et connait l'une des meilleures périodes de son histoire. Après la saison régulière terminée le week-end dernier, les Loons (les Plongeons), oiseau emblématique de l'État du même nom, se sont qualifiés pour les play-offs de la Conférence Ouest pour la troisième fois consécutive. Une montée en puissance expliquée par le recrutement de plusieurs joueurs européens, notamment après leur première accession en phase finale du championnat.

C'est en avril dernier qu'Adrien Hunou a pris la décision de prendre part à une nouvelle aventure, choisissant également de ne pas participer à la fin de saison rennaise, jouée comme tout l'exercice sans les supporters. Un regret qu'il a confié dans une série d'articles publiée par Ouest-France en septembre dernier : «Les trois semaines qui ont suivi (sa signature, ndlr), durant lesquelles j’ai attendu mon visa, ont été particulières. On était en plein Covid, ce qui m’empêchait de dire au revoir comme il se doit aux supporters rennais. Je devais couper mais aussi me préparer mentalement car j’allais enchaîner une deuxième saison, sans réelles vacances.» Une préparation mentale importante pour un changement de championnat, de football mais surtout d'environnement, un critère essentiel pour le joueur de 27 ans : «Un footballeur est un homme, on l’oublie souvent. Les États-Unis, est-ce que ce serait un bon choix pour ma carrière ? Et pour ma vie de tous les jours, sachant que j’accorde beaucoup d’importance à mon équilibre personnel ? Et ma famille ? Et mes amis rennais, nombreux, si importants à mes yeux ? Je me suis ouvert à eux, même si je savais que la décision finale me reviendrait de toute façon.»

La MLS, plus intense que la Ligue 1 ?

Après la signature d'un contrat de trois saisons plus une option, la deuxième recrue la plus chère de la jeune histoire du Minnesota est directement entré dans le grand bain après la régularisation de sa situation : sa première apparition se fera en tant que titulaire face au Real Salt Lake, où les Loons vont chercher le point du nul et ainsi symboliquement éviter d'occuper la place de lanterne rouge de la Conférence Ouest. Il ne lui faudra pas beaucoup de temps pour se montrer décisif : le 23 juin dernier, l'Évryen signe sa troisième titularisation de rang face à l'Austin FC. Hunou s'élève plus haut que tout le monde à l'entrée de la surface pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs et le but du break pour les siens (2-0). Rebelote trois jours plus tard face aux tenants du titre, les Portland Timbers : tel un renard des surfaces, il se défait du marquage défensif pour reprendre le centre de Franco Fragapane, déjà passeur décisif sur sa première réalisation, pour tromper seul le gardien adverse et offrir trois points importants à la course aux places qualificatives pour les play-offs (1-0). Au fil de la saison, il ne sera plus aussi efficace mais s'illustrera aux moments opportuns : un doublé pour renverser la vapeur face au Houston Dynamo (2-1), un but pour mettre les Loons dans les bonnes dispositions face à Philadelphie (victoire 3-2).

Le dernier en date, c'était le 8 novembre dernier face au Los Angeles Galaxy pendant une rencontre spectaculaire (3-3), un point qui conforte la place du Minnesota United à la 5e place de la Conférence. Un premier exercice en Amérique du Nord, et déjà après quelques mois disputés dans ce nouveau championnat, l'attaquant de 27 ans a senti une réelle différence entre la MLS et la Ligue 1, la comparant même à la Premier League : «la pratique du football, du jeu, est différente. L’engagement physique exigé est plus intense, c’est un football énergique, impactant, qui demande plus de répétitions des efforts. En MLS, contrairement à ce que j’ai pu connaître en France ou de ce que j’ai pu observer en Europe, la gestion des temps forts et des temps faibles n’existe quasiment pas. Tout se fait à l’énergie, tout penche pour un jeu très porté vers l’avant. Presque à l’anglaise me direz-vous ce qui n’est pas faux pour avoir échangé un peu avec des joueurs qui ont eu une expérience en Premier League. Et ce n’est pas propre qu’au Minnesota United FC ni à notre coach anglais, Adrian Heath. C’est une tendance générale, un style. Beaucoup de joueurs sud-américains évoluent en MLS, et ce n’est donc pas un hasard si l’on se confronte...»