Al-Ettifaq : révélation hilarante sur le fiasco saoudien de Jordan Henderson

L’aventure saoudienne de Jordan Henderson est un véritable fiasco sportif et financier. Recruté par Al-Ettifaq pour 14 M€ l’été dernier, l’ancien milieu de terrain de Liverpool paraphait un bail de trois ans rémunéré à hauteur de 40 M€ par saison. Le jackpot pensait-il. Mais six mois plus tard, celui qui a disputé 17 matches de Saudi Pro League déchante et négocie son retour en Europe.

Pisté par quelques clubs et offert au FC Barcelone, Henderson devrait, sauf surprise, s’engager en faveur de l’Ajax Amsterdam. Une chose est sûre : le divorce avec son club saoudien est consommé et l’Anglais ne gardera pas un grand souvenir de son passage dans le Golfe. Il convient d’ailleurs de rappeler qu’il avait été durement critiqué dans son pays pour avoir choisi de rejoindre un pays où la communauté LGBT n’est pas spécialement la bienvenue.

Un choix qui va coûter cher

Après avoir subi cette vague de critiques, Henderson a visiblement regretté son choix, peu à l’aise dans sa nouvelle vie saoudienne. Et le Telegraph nous apprend ce mercredi que le natif de Sunderland a vécu une autre déconvenue. En effet, Jordan Henderson pourrait ne pas toucher un centime pour ses six mois passés en Arabie saoudite ! Autrement dit, en plus de ne pas s’être acclimaté à la SPL, le milieu de terrain pourrait y avoir joué gratuitement.

Le quotidien anglais assure en effet qu’Henderson n’a toujours pas touché le moindre centime depuis juillet pour des raisons fiscales liées aux lois du Royaume-Uni. Autrement dit, il aurait demandé un paiement différé de ses salaires pour qu’il puisse retourner en Grande-Bretagne et jouer pour l’Angleterre à court terme, sans être limité par les délais imposés à ceux qui n’ont pas le statut de contribuable britannique. Un choix de sa part qu’il risque de regretter amèrement. Al-Ettifaq n’a toujours pas déboursé le moindre centime et le clan Henderson s’attend à ce que l’argent n’arrive jamais, maintenant qu’un départ est acté. C’est un sans-faute…