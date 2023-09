Rasmus Højlund a recalé le PSG

La suite après cette publicité

Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs de l’Atalanta Bergame l’année dernière (32 matches de Serie A, 9 buts, 2 passes décisives), Rasmus Højlund n’a pas échappé aux radars des plus grandes formations européennes. Si Manchester United a finalement enlevé le morceau pour la coquette somme de 75 millions d’euros, le PSG avait lui aussi tenté de s’immiscer dans le dossier. En vain.

Ce samedi, The Athletic révèle que le club francilien, sous l’impulsion de son président Nasser Al-Khelaïfi, avait bien formulé une première offre à hauteur de 50 millions d’euros à la DEA, puis une seconde estimée à 60. A la clé pour Højlund : un salaire bien plus aguichant que ce que lui proposait Manchester United. Mais selon le média, le Danois de 20 ans a gentiment rejeté l’offre du club parisien, préférant rallier Old Trafford. Un échec qui a par la suite conduit le PSG à se tourner vers Gonçalo Ramos, puis Randal Kolo Muani.