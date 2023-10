Ballon d’Or 2023 : la polémique Emiliano Martinez choque l’Argentine

Le 18 décembre dernier, l’Argentine a remporté la finale de la Coupe du monde 2022 face à la France. Une rencontre où l’Albiceleste a pu compter sur son ultime rempart, Emiliano "Dibu" Martinez. Malgré trois buts encaissés, le joueur d’Aston Villa a sauvé les siens notamment sur l’action où il a écoeuré Randal Kolo Muani. Une fois le Mondial gagné, le portier a fêté ce titre. Peut-être un peu trop aux yeux de certains puisqu’il a multiplié les provocations à l’encontre de la France, en particulier de Kylian Mbappé. Dix mois plus tard, les deux hommes se sont retrouvés à Paris.

Dibu a été sifflé

En effet, ils étaient tous les deux présents lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2023 organisée au théâtre du Châtelet. Et le Français et l’Argentin étaient visiblement apaisés, eux qui ont échangé sans animosité. Mais si KM7 est visiblement passé à autre chose, ce n’est pas le cas de tout le monde. A son arrivée sur le tapis rouge, quelques huées ont accompagné Emiliano Martinez. Cela a encore été le cas lorsqu’il est monté sur scène pour recevoir le trophée Yachine récompensant le meilleur gardien de l’année. Même chose lors de la diffusion d’une vidéo où on a pu voir l’arrêt qu’il a réalisé face à RKM en finale.

Le maître de cérémonie, Didier Drogba, a même dû intervenir pour calmer tout le monde. «On est là pour célébrer les sportifs. Laissez-le s’exprimer s’il vous plaît.» Emiliano Martinez, qui en a vu d’autres, n’a pas semblé perturbé. Il a même avoué, après coup, que ce n’était pas anormal. Mais ce n’est pas forcément ce que l’on pense en Argentine. Là-bas, on est outré du traitement réservé au gardien des Villans. "Dibu: huées françaises, demande de respect et grandeur de parler", a titré Olé avant d’ajouter à ce sujet.

L’Argentine soutient son gardien

«L’élection d’Emiliano Martínez comme meilleur gardien du monde lors de la soirée Ballon d’Or a connu un moment désagréable. Après que le gardien de l’équipe nationale argentine a reçu la récompense des mains de son père, Alberto, les écrans ont diffusé la rediffusion de son arrêt historique contre Kolo Muani lors de la finale du Qatar 2022. Ensuite, il y a eu quelques huées du public, majoritairement français, au théâtre du Châtelet.» Olé a aussi parlé d’une soirée "désastreuse" pour évoquer cet épisode.

De son côté, TyCSport a écrit : « en France, la blessure ne guérit pas. Dibu Martínez a été hué au gala du Ballon d’Or. Le gardien champion du monde de l’équipe nationale argentine est arrivé au milieu des cris et des sifflets au théâtre du Châtelet à Paris, où son arrêt angoissant et les deux penaltys de la finale de Lusail ont encore fait mal.» Le média argentin a évoqué la rancoeur et le fait que la France n’a pas digéré ses arrêts. C’est surtout son attitude après le succès de l’Argentine qui n’a visiblement pas été appréciée. Le débat est enfin clos.