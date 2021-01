Dortmund : l'OM et Monaco se disputent Mahmoud Dahoud

C'est l'histoire d'un milieu de terrain qui s'ennuie sur le banc de touche. Apparu seulement cinq fois avec Dortmund en Bundesliga cette saison, Mahmoud Dahoud, 25 ans, s'impatiente. Lors des huit derniers matches du BvB, le milieu droitier d'1m78 est resté six fois sur le banc et n'a même pas été inscrit sur la feuille de match lors des deux autres rencontres. Hier soir, face au Borussia Mönchengladbach, son ancienne équipe, il n'a pas quitté le banc. Pourtant, avec Thomas Delaney suspendu et Alex Witsel blessé de longue durée, Edin Terzic avait toutes les raisons de le relancer. Le coach du BvB a opté pour la paire Jude Bellingham-Emre Can, devant la défense, et un trio Brandt-Reus-Sancho en soutien d'Haaland. Le BvB a explosé (défaite 4-2).

Une nouvelle fois écarté hier soir, Dahoud sait à quoi s'en tenir. Sous contrat au BvB jusqu'en 2022, ce petit gabarit né à Amûdê, en Syrie, devenu international avec la Mannschaft le 7 octobre dernier face à la Turquie (2 sélections) a tout intérêt à regarder ailleurs. Le média allemand SPORT1 l'a d'ailleurs révélé. Dahoud n'est pas satisfait de sa situation et aimerait jouer davantage. De son côté, Edin Terzic, temporise et tente de rassurer son joueur, «Mo fait partie de l'équipe. Bien sûr, nous traversons une période de doute. Il y a quelques jours, la situation était un peu différente. Nous avions beaucoup d'options à ce poste. Je dois prendre des décisions difficiles, c'était l'une de ces décisions difficiles».

L'OM et Monaco sur les rangs, aucune offre formulée

En 2017, Dortmund avait versé 12 millions d'euros à Gladbach' pour son nouveau champion d'Europe U21. Depuis, Dahoud a toujours fait la navette entre le banc et le terrain. Ni sous Peter Bosz ni sous Lucien Favre et maintenant sous Terzic, il n'est devenu un titulaire indiscutable. Considéré comme l'un des meilleurs techniciens des Borussen, adulé par Julian Brandt, le joueur de 25 ans semble à un tournant. Apparu huit fois jusqu'au mois de décembre, dont à deux reprises comme titulaire en Ligue des champions, mais également en Supercoupe d'Allemagne, il s'était vu offrir ses premières capes par Joachim Löw (Turquie en octobre, République Tchèque en novembre). Depuis, rien.

Comme l'explique SPORT1, plusieurs joueurs de l'effectif de Dortmund ont réclamé des garanties à leurs dirigeants. Sur leur temps de jeu, leur avenir aussi. Il était prévu qu'après le match de Gladbach', le directeur sportif Michael Zorc tranche : prêt, vente ou statu quo. «Nous traiterons chaque situation individuellement», avait récemment déclaré Zorc. Dahoud sera-t-il autorisé à quitter Dortmund cet hiver ? La longue absence de Witsel, opéré du tendon d'Achille, doit faire douter le staff du BvB. Mais Dahoud touche plus de cinq millions d'euros par an à Dortmund, pour ne pas jouer. Le média allemand précise que le joueur a reçu plusieurs demandes de renseignements de l'étranger. L'AS Monaco et l'Olympique de Marseille, entre autres, ont manifesté leur intérêt. Mais aucune offre n'a été formulée au club. Suspense.