AS Monaco - OM : les compositions probables

C'est un rendez-vous que l'OM ne doit pas rater, ce soir sur la pelouse du Stade Louis II (à suivre en direct sur Foot Mercato). Englués dans une petite crise, avec un André Villas-Boas très contesté, les Phocéens ont une belle occasion pour se refaire la cerise après leurs deux défaites de rang en Ligue 1. Sixièmes avec huit points de retard sur le troisième qui compte un match de plus, l'OL, les Marseillais se doivent également de gagner pour ne pas laisser filer le train de la Ligue des Champions.

Il faut dire qu'en face, les troupes de Niko Kovac reviennent très bien et enchaînent les victoires. Elles sont ainsi sur trois succès de rang, et n'ont plus perdu depuis la mi-décembre, alors que leurs individualités brillent. Justement, les Phocéens avaient battu les Asémistes il y a un peu plus d'un mois au Vélodrome (2-1), mais depuis, la situation a bien changé des deux côtés.

Les débuts de Milik ?

Pour cette belle affiche, Niko Kovac devrait aligner un onze assez classique. Lecomte sera chargé de défendre les cages du club du Rocher, avec une arrière-garde composée de Caio Henrique, Badiashile, Maripan et Sidibé. Dans l'entrejeu, ce duo Fofana-Tchouaméni, avec Diop et Aguilar sur les ailes. Enfin, aux avant-postes, on retrouvera la joli doublette Volland-Ben Yedder.

En face, André Villas-Boas doit composer sans Kamara et Amavi. Mandanda sera le portier titulaire, comme c'est habituel avec le duo Alvaro-Caleta-Car devant lui. Les flancs seront occupés par Sakai et Lirola. Le trio du milieu sera composé de Gueye, Rongier et Sanson pour, peut-être, son dernier match avec l'OM. Devant, Radonjic et Thauvin accompagneront Germain, alors que Milik pourrait débuter en cours de match. Payet devrait lui démarrer sur le banc.