Real Madrid - Elche : les compositions sont là

Pour le compte de la 27e journée de Liga, le Real Madrid retrouve Elche. A domicile, les Merengues s'organisent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les buts. Nacho Fernandez, Raphaël Varane, Sergio Ramos et Ferland Mendy se dressent devant lui. Federico Valverde, Isco et Casemiro constituent l'entrejeu tandis que Vinicius Jr et Lucas Vazquez accompagnent Karim Benzema en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, Elche opte pour un 4-4-2 avec Edgar Barria dans les buts. Il peut compter sur Antonio Barragán, Gonzalo Verdu, Dani Calvo et Johan Mojica en défense. Iván José Marcone et Raul Guti constituent le double pivot alors que Tete Morente et Fidel Chaves de la Torre prennent les ailes. Enfin, Guido Carrillo et Lucas Ariel Boyé sont associés en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Nacho, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Isco - Vazquez, Benzema, Vinicius

Elche : Badia - Barragan, Verdu, Calvo, Mojica - Morente, Guti, Marcone, Fidel - Boyé, Carrillo