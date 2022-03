Ligue 2 : le Paris FC et Nîmes dos à dos

Pour la 27eme journée de Ligue 2, le Paris FC, deuxième, se déplaçait sur la pelouse de Nîmes, septième au coup d'envoi. En cas de victoire, les Franciliens avaient l'occasion de s'envoler au classement. En plus de revenir à hauteur de Toulouse (avec un match en moins), les hommes de Thierry Laurey pouvaient distancer de 6 points Ajaccio, troisième.

Dans un match assez équilibré, les deux équipes se sont partagées les points. Khalid Boutaib ouvrait le score et inscrivait son troisième but sous ses nouvelles couleurs. Mais très vite, les Crocos revenaient dans la partie grâce à Eliasson (1-1). Le score ne bougera plus. Le PFC rate l'occasion de mettre la pression au TFC. Nîmes stagne à la 7eme place.