Julen Lopetegui confirme le probable départ de Jules Koundé

Présent en conférence de presse à la veille du premier match amical de présaison que Séville jouera ce samedi contre Tottenham en Corée du Sud, Julen Lopetegui en a profité pour évoquer le mercato estival des Rojiblancos, forts de l'arrivée de Marcao. L'occasion également pour le technicien espagnol de rappeler le très probable départ de Jules Koundé, pisté par le Barça, Manchester City ou encore le Paris Saint-Germain.

«Diego est parti et il est possible que l’autre défenseur central titulaire (Koundé, ndlr) puisse partir et ce sont deux joueurs très importants et très difficiles à remplacer. Marcao a plusieurs bonnes saisons en Turquie, LaLiga est plus exigeant et entre tout nous allons l’aider pour qu’il puisse s’adapter. Demain, il ne jouera pas et nous allons essayer de l’intégrer petit à petit. »