Le PSG se serait renseigné sur Jules Koundé !

La suite après cette publicité

Ces dernières heures, la presse est unanime. Le mercato du Paris Saint-Germain va s’accélérer. Et d’ici la fin de la semaine, plusieurs recrues sont annoncées. Sans surprise, trois noms reviennent immédiatement sur le devant de la scène : Gianluca Scamacca (Sassuolo), Renato Sanches (Lille) et Milan Skriniar (Inter). Sauf que le PSG ne semble pas disposé à rincer tout ce petit monde.

Hier, l’annonce de l’offre de 40 M€ des Anglais de West Ham pour Scamacca ressemble très fortement à un petit coup de pression destiné à Luis Campos. Pour rappel, le Portugais ne veut pas payer une telle somme pour le géant italien, d’autant qu’il n’est pas impossible que Paris bouge pour Hugo Ekitike (Reims). Habitués à payer le prix fort, les champions de France en titre se montrent plus durs en négociation. C’est également le cas dans le dossier Skriniar.

Ça traîne pur Skriniar

Courtisan déclaré du Slovaque depuis de longues semaines, le club de la capitale refuse de payer le tarif réclamé par les Nerazzurri. Ces derniers espèrent 80 M€, mais seraient prêts à lâcher leur joueur à partir de 70 M€. Or Paris rechigne à payer. Il Corriere dello Sport indique que l’Inter attendrait aujourd’hui une réponse des Franciliens et confirme que « ça traîne en longueur ». Mais ce n’est rien à côté de l’information dévoilée hier soir dans les studios de Sky Italia.

Le célèbre journaliste Gianluca Di Marzio a en effet déclaré : « pour Skriniar, Paris reste bloqué à 50 M€ et est en train de prendre des renseignements sur Koundé de Séville. On verra ce qui se passera, si l’objectif changera, s’il se passera des choses avec Skriniar. » Paris aurait donc fait de Jules Koundé une alternative. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, de Manchester et de Chelsea, l’ancien Bordelais présente plusieurs atouts : il est plus jeune que Skriniar (23 ans contre 27) et surtout il est français (intéressant pour les quotas imposés par l’UEFA en coupe d’Europe). Reste que l’international tricolore, dont la clause libératoire est de 90 M€, ne sera pas bradé pour autant par Séville. À moins qu’il s’agisse là aussi d’une information destinée à mettre la pression sur l’Inter…