Eredivisie : l’Ajax Amsterdam humilié 6-0 par Feyenoord !

Les temps sont durs pour l’Ajax Amsterdam. Seulement sixièmes du championnat néerlandais, les Godenzonen traversent une terrible crise institutionnelle à l’image du départ récent sous fond de scandale de son ancien PDG (qui n’aura tenu que quelques jours). Opposé au deuxième du championnat le rival du Feyenoord Rotterdam pour un Klassieker, le club amstellodamois voulait relever la tête. Ils ont finalement pris une gifle. Malgré une première demi-heure plutôt calme, tout s’est accéléré en fin de premier acte avec une première réalisation d’Igor Paixao (34e) bien trouvé par Yankuba Minteh. Excellent en ce moment, le Gambien s’est chargé de doubler la mise (35e).

Classement live Eredivisie # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSV 78 29 72 25 3 1 89 17 2 Feyenoord 69 29 53 21 6 2 76 23 3 Twente 60 29 27 18 6 5 55 28 4 AZ 52 29 23 15 7 7 56 33 5 NEC 46 29 15 12 10 7 57 42 6 Ajax 45 29 6 12 9 8 61 55 Voir le classement complet

Juste avant la pause, David Hancko a enfoncé un peu plus les Lanciers (45e +2) qui ont rendu les armes en seconde période. Pas rassasié, Feyenoord a encore plus fait dégoupiller son adversaire. Yankuba Minteh y est allé de son doublé sur un bon service de Calvin Stengs (56e) quand Quinten Timber a marqué le cinquième but de sa formation (62e). Enfin, le Brésilien Igor Paixao a lui aussi vu double en fin de partie (66e) et Alireza Jahanbakhsh aurait pu marquer le septième sans une position de hors-jeu (78e). Une victoire 6-0 synonyme de sacrée humiliation pour l’Ajax Amsterdam qui dit sans doute adieu à une place qualificative en Ligue Europa. Deuxième, le Feyenoord reste à neuf points du leader, le PSV Eindhoven.