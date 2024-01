PSG : Luis Enrique ne veut pas se précipiter sur le mercato hivernal

Cet hiver, le PSG a avancé ses pions prudemment sur le marché des transferts. En recrutant simplement Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, le club de la capitale n’a pas fait de folies et cela devrait également être le cas d’ici jeudi prochain et la fin du mercato hivernal. En ce sens, l’ancien coach du Barça et de la Roja a confirmé cette tendance ce samedi en conférence de presse à la veille de la rencontre de Ligue 1 face à Brest (20h45).

«Est-ce que je souhaite des recrues en défense ? Pour être sincère avec vous, je pense qu’il faut faire ses devoirs l’été pour le mercato», a tempéré le technicien espagnol. «Il y a plus de possibilité de renforcer l’effectif l’été. Il faut toujours être ouvert à des changements. Je suis content de mon effectif. Je suis là pour faire progresser les joueurs que j’ai».

