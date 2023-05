Man City : Bernardo Silva veut revenir à Benfica

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à France Football, Bernardo Silva (28 ans), actuellement sous les couleurs de Manchester City, en a profité pour se projeter et évoquer la suite de sa carrière. Si le milieu offensif des Skyblues est actuellement concentré sur les objectifs de la formation mancunienne, il n’a pas manqué de rappeler son souhait de rejoindre Benfica, son club formateur, avant de raccrocher les crampons.

«Franchement aujourd’hui je ne pense qu’à City. On a un championnat une coupe d’Angleterre et une Ligue des Champions à aller chercher. J’aurai 38 ans dans 10 ans. J’aurais pris ma retraite à 37 ans. Le foot me manquera beaucoup. Peut-être que je penserai déjà à y revenir comme entraîneur. Mais j’aurais gagné la Ligue des Champions. J’aurais aussi joué à Benfica. Ça, c’est sûr et certain. Je pense trop au fait de ne pas m’être imposé dans mon club. Et je pourrai me poser et dire : j’ai bien profité et j’ai tout fait pour mes équipes, mes coéquipiers, mes fans». Le message est passé !

