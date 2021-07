Ukraine-Angleterre : Andriy Shevchenko sûr de ses forces

À quelques heures d'un quart de finale décisif face aux Three Lions, l'Ukraine a l'occasion de marquer un peu plus les esprits dans un tournoi déjà historique pour les hommes d'Andriy Shevchenko. Dans les propos rapportés par le quotidien L'Équipe, le sélectionneur ukrainien reconnaît bien la difficulté du défi qui se présente à lui.

« On est conscient de la qualité de l'adversaire qu'on va rencontrer demain. C'est l'une des équipes les mieux équilibrées, avec des joueurs fabuleux. Je veux saluer le travail de Gareth Southgate (sélectionneur anglais, ndlr), qui a constitué un très bon groupe. L'Angleterre vit sans doute l'un des meilleurs moments dans son histoire. Demain (samedi), ce sera le match le plus difficile pour nous, contre un redoutable adversaire. » Un constat qui ne l'empêche pas d'aborder ce rendez-vous avec confiance : « nous sommes aussi une bonne équipe. On a déjà eu l'occasion de montrer notre caractère, on a montré des principes de jeu et on n'en changera pas. »