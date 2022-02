PL : Manchester United encore tenu en échec par Southampton, Ronaldo reste muet

Manchester United déçoit encore, CR7 aussi. Ce samedi, en ouverture de la 25ème journée de Premier League, les Red Devils n'ont pas pu faire mieux qu'un nul mérité contre Southampton (1-1) à Old Trafford au terme d'un match ouvert. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre très longtemps pour voir les premières occasions dans cette partie. À l'image d'un énorme retour de Romain Perraud pour empêcher Cristiano Ronaldo, titulaire après avoir débuté sur le banc à Burnley et désormais muet depuis 5 matchs en championnat (6 toutes compétitions confondues), d'ouvrir le score (7e). Une première situation chaude qui a eu le mérite de lancer le match. Southampton puis MU se sont procurés une énorme occasion chacun de mettre le ballon au fond des filets, en vain (9e). La lumière est finalement venue de Jadon Sancho, auteur de son 2ème but de la saison sur une offrande de Marcus Rashford, lui-même trouvé par une merveille d'ouverture signée Bruno Fernandes (1-0, 22e).

La suite après cette publicité

Si David De Gea a fait le job avant la pause (41e, 43e) et que Paul Pogba s'est vu refuser un but pour une position de hors-jeu de CR7 (45e+2), les Saints ont égalisé dès le retour des vestiaires grâce à Che Adams (1-1, 48e). Les deux portiers se sont ensuite livrés un joli duel à distance au cœur d'une seconde période toujours aussi indécise, quand Broja ne loupait pas le coche (68e) ou qu'un Ronaldo fébrile n'était pas hors-jeu (71e). Le tout accouchant donc d'un score de parité entre les deux formations, après une ultime parade de Forster sur sa ligne devant Maguire (90e+3). Man United demeure dans le dur avec seulement 3 points pris sur les 5 derniers matchs de Premier League. La troupe de Ralf Rangnick reprend timidement la 5ème place, un point devant Arsenal (6ème), qui compte deux matchs en moins. L'époque du 9-0 concédé sur cette même pelouse l'an passé semble loin pour Southampton, qui enchaîne bien après avoir fait chuter Tottenham mercredi.