Rudy Matondo va signer au Paris FC
Après avoir bouclé les arrivées de Koleosho, de Munetsi et de Coppola, le Paris FC s’apprête à enregistrer une quatrième arrivée. Selon nos informations, le club francilien, qui était sur les traces de Rudy Matondo comme nous vous l’avons révélé, a bouclé l’arrivée du milieu de 17 ans évoluant à Auxerre.
Un transfert qui devrait coûter environ 15 millions d’euros au PFC, qui continue donc d’animer ce marché des transferts du côté des arrivées, en vue de son maintien. Pure pépite du centre de formation de l’AJA, Matondo a disputé 16 rencontres de Ligue 1 cette saison (607 minutes), dont six titularisations.
