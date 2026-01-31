Menu Rechercher
Le Paris FC accélère sur Rudy Matondo

Par Kevin Massampu - Sebastien Denis
Rudy Matondo, avec l'AJ Auxerre @Maxppp

Après avoir bouclé les arrivées de Luca Koleosho, de Marshall Munetsi et de Diego Coppola, et en attendant la possible venue de Ciro Immobile, le Paris FC étudie une nouvelle piste en cette fin de mercato hivernal. Selon nos informations, le club francilien est sur les traces de Rudy Matondo, milieu de terrain de 17 ans évoluant à l’AJ Auxerre.

Pépite du centre de formation de l’AJA, Matondo a pris part à 16 rencontres de Ligue 1 cette saison (607 minutes), dont six titularisations sous les ordres de Christophe Pélissier. International U18, le natif d’Évry est également sur les tablettes de Strasbourg, qui est déjà passé à l’action, comme nous vous l’avons révélé mercredi mais aussi du Galatasaray qui avait coché son nom.

