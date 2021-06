Belgique-Portugal : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Après les qualifications du Danemark (4-0 face au Pays de Galles) et de l'Italie (2-1 après prolongation contre l'Autriche), les huitièmes de finale de l'Euro 2020 se poursuivent ce dimanche. Quelques minutes après la confrontation entre les Pays-Bas et la République tchèque à 18h, au tour de deux des plus belles nations européennes de s'affronter pour une place en quart, à l'Estadio de la Cartuja de Séville. Premiers du groupe B et auteurs d'un sans-faute, les Diables Rouges (N°1 au classement FIFA) croisent la route de la Seleção das Quinas, tenante du titre, qui a terminé troisième de la poule F derrière la France et l'Allemagne. Pour tenter de rejoindre l'Italie à Munich (vendredi 2 juillet, 21h), les deux formations ont des plans différents.

Roberto Martinez revient à du classique pour son 3-4-3. Dans les cages, Courtois est encore là avec devant lui une défense à trois composée d'Alderweireld, Vermaelen et Vertonghen. Côté pistons, Meunier évoluera à droite et Thorgan Hazard à gauche. Dans l'entrejeu, Witsel et Tielemans sont présents. Devant, de Bruyne, Lukaku et Eden Hazard sont choisis. Côté portugais, Fernando Santos change deux joueurs par rapport au onze aligné face aux Bleus mercredi soir (2-2). Rui Patricio est dans le but tandis que Dalot (préféré à Semedo), Pepe, Ruben Dias et Guerreiro composent la défense. João Palhinha, préféré à Danilo Pereira, se place devant la défense avec Renato Sanches et Moutinho un peu plus haut. Placé à la pointe de l'attaque, le capitaine Cristiano Ronaldo est accompagné par Bernardo Silva et Diogo Jota.

Les compositions d'équipes :

Belgique : Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier, Witsel, Tielemans, T.Hazard - De Bruyne, Lukaku, E.Hazard

Portugal : Rui Patricio - Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - João Palhinha, Renato Sanches, Moutinho - Bernardo Silva, Ronaldo, Jota

