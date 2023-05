Brentford - Manchester City : les compositions officielles

Pour la 38e et dernière journée de Premier League, Manchester City, le champion anglais 2022/2023, se déplace sur la pelouse de Brentford, neuvième avant cette rencontre. Si les Citizens n’ont plus rien à jouer en championnat malgré les finales de FA Cup et de Ligue des Champions à préparer, les Bees, eux, ont encore une chance d’accrocher l’Europe. En cas de victoire aujourd’hui et de défaites dans le même temps d’Aston Villa (7e) et Tottenham (8e), Brentford se qualifierait pour la Ligue Europa Conférence. La rencontre sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h30.

Pour ce match, Thomas Frank est privé de Jansson, Lewis-Potter et Norgaard, tous blessés, mais surtout de Toney, le meilleur buteur de Brentford avec 20 buts en Premier League cette saison. Les deux anciens pensionnaires de Ligue 1, Yoane Wissa et Bryan Mbeumo, tenteront de le remplacer efficacement sur le front de l’attaque. En face, Pep Guardiola, seulement privé d’Akanji, décide de faire tourner et titularise des jeunes tels que Palmer, Lewis ou encore Gomez. En pointe, Alvarez prend la place d’Haaland tandis que Mahrez et Foden l’accompagnent.

Manchester City n’y arrive pas face à Brentford !

Les compositions d’équipes :

Brentford : Raya - Hickey, Zanka, Pinnock, Mee, Henry - Janelt, Onyeka - Damsgaard - Mbeumo, Wissa

Manchester City : Ederson - Walker, Aké, Laporte - Gomez, Lewis, Phillips, Palmer - Mahrez, Alvarez, Foden