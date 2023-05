OL : les premiers mots forts de Jean-Michel Aulas sur son départ

La suite après cette publicité

Après 36 ans de service à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a quitté le navire. À travers un communiqué publié cette semaine, le club rhodanien annonçait que «John Textor était nommé en qualité de Président du Conseil d’administration par intérim à compter du 5 mai 2023», alors que Jean-Michel Aulas prendrait un poste de président d’honneur. Un bouleversement au sein de l’institution lyonnaise lié à des désaccords sur le futur sportif avec le nouveau propriétaire américain.

Et pour ses derniers jours à la tête de l’OL, Jean-Michel Aulas a été gâté puisque l’Olympique Lyonnais féminin lui a offert un dernier titre, en battant le PSG, en finale de Coupe de France, ce samedi (2-1). Dans un beau moment d’émotions, JMA a pu échanger et être célébré par ses joueuses, qui lui ont offert le droit de soulever le trophée avec elles. Un moment marquant pour le dirigeant lyonnais, en pleurs après 36 ans à diriger le club de la ville de Lyon.

«S’il n’y avait eu que moi, je ne l’aurais pas fait aussi vite»

«C’est une saga absolument incroyable. On a tout fait pour que les structures soient à l’identique des garçons. Ces merveilleuses joueuses sont accompagnées d’un staff unique. Paris et Lyon essaient de promouvoir le foot féminin au haut niveau. Ce match donne l’envie à des milliers de jeunes filles de venir jouer au foot (…) Il restera encore un match à Paris pour le championnat. J’ai eu la chance de gagner 73 titres et je vais me retirer la semaine prochaine avec le cœur lourd, car ce sont des amitiés et des relations très fortes qui se sont créées», s’est-il d’abord félicité en zone mixte.

Avant de revenir pour la première fois sur les conditions de son départ. «Ce match arrive à point nommé parce que je vais me retirer. S’il n’y avait eu que moi, je ne l’aurais pas fait aussi vite. Il faut accepter la règle qui est celle-là. Je suis un homme heureux, car je me retire sur un titre», a-t-il commenté. «Quand on sent qu’on a plus ce rôle à jouer, il faut le faire avec élégance, c’est ce que j’essaie de faire ce soir. C’est beaucoup d’émotions quand on donne 36 ans de sa vie au foot, ce n’est pas évident de quitter tout ça». Une prise de parole pleine d’émotions…