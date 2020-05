Conciergerie de luxe : comment le coronavirus a bousculé l'habitude des footballeurs pros

Normalement, à cette période de l’année, il devrait être en train d’effectuer des réservations pour les prochaines vacances de rêve de ses joueurs ou peut-être en train de chercher ce produit rare dont raffole l’un de ses clients, voire juste de lui trouver un bon restaurant pour la soirée. Mais depuis le 17 mars 2020 et le début du confinement en raison de la pandémie de coronavirus, plus rien ne se passe vraiment comme prévu pour Jérémy Vosse, fondateur de Premium Conciergerie. Depuis 5 ans, cette conciergerie de luxe se met totalement à la disposition de ses clients en leur proposant une assistance ininterrompue pour toutes les tâches du quotidien. Cela va de la réservation de vacances, d'hôtels, de restaurants, à l’achat immobilier, au personal shopping, en passant par le service de transport privé, l’organisation de mariage, de baby showers, de déménagements jusqu’au simple conseil pour l’achat d’un jeu vidéo. Bref, Premium Conciergerie facilite la vie de ses clients qui sont des hommes d’affaires, des célébrités, des chefs d’État, des clients des entreprises de haute joaillerie et de haute couture mais aussi des sportifs de haut niveau dont de nombreux joueurs de foot.

La suite après cette publicité

« Garantir une confidentialité totale pour nos clients est essentielle dans notre fonctionnement donc je ne pourrais pas vous révéler le nom des joueurs que nous accompagnons. Tout ce que je peux vous dire, c’est que l’on retrouve de nombreux internationaux qui jouent dans les meilleurs championnats, et dans des grands clubs, parmi eux. Et il n’y a pas que des Français », nous indique Jérémy Vosse, pour qui la conciergerie de luxe est devenue une évidence au fil du temps. Il raconte : « à la base, je viens de l’industrie de la musique et des jeux vidéo mais mes amis avaient souvent l’habitude de me demander des conseils concernant des restaurants, des lieux de vacances et autres choses de ce genre. C’est là que je me suis dit qu’il y avait une demande qui n’était pas forcément satisfaite surtout qu’en observant ce qui se faisait, j’ai remarqué que la réactivité dans ce type de service n’était pas toujours optimale. Les joueurs n’ont pas forcément le temps d’attendre 2 heures pour avoir une réponse ou une réservation. C’est pourquoi Premium Conciergerie s’engage à répondre dans les 5 minutes qui suivent la demande du client et que l’on se met à sa disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés. »

Un service haut de gamme

Jérémy Vosse, fondateur de Premium Conciergerie

Les clients qui décident de s’engager avec Premium Conciergerie souscrivent à un abonnement annuel d’un montant de 4800 euros (avec la possibilité d’en faire bénéficier la personne de son choix) ou de 9600 euros pour le “pack famille et amis”. Par la suite, l’entreprise avance tous les frais de service, que devront régler chaque client à la fin de chaque mois. Et pour éviter de s’éparpiller et garantir un service de grande qualité de tous les instants, Jérémy Vosse nous indique avoir fixé un numerus clausus qui limite son nombre de clients. « Cette limite n’a pas encore été atteinte donc nous nous ferons un plaisir d'accueillir de nouveaux clients », précise le fondateur de Premium Conciergerie, qui nous explique également que ses salariés ont été choisis selon des critères bien précis comme la compétence, la connaissance du milieu, la débrouillardise mais surtout la bienveillance et le respect. Jérémy Vosse clarifie : « nous faisons en sorte de satisfaire toutes les demandes de nos clients, coûte que coûte. En général, on arrive toujours à trouver des solutions même quand ça parait impossible. Par contre, nous ne satisfaisons aucune demande illégale. Je tiens vraiment à le souligner ! »

Pour faciliter la communication avec ses clients et leur garantir une grande réactivité, Premium Conciergerie utilise l’application WhatsApp. « C’est plus facile et rapide que de passer par une messagerie classique. Pour chaque client, on crée 3 groupes distincts. Un pour monsieur, un pour madame, et un en commun. Dans ces groupes, trois salariés sont chargés d’assurer la communication permanentes avec les clients dont obligatoirement une femme. Pourquoi cette répartition ? Tout simplement, parce que certaines demandes personnelles peuvent être délicates à faire devant des hommes et inversement. On souhaite que tous nos clients se sentent à l’aise et rien n'est laissé au hasard », détaille Jérémy Vosse, qui nous indique que l’entreprise collabore avec des prestataires de confiance et de grande qualité pour assurer un service haut de gamme.

Une adaptation permanente et nécessaire en période de confinement

Habituellement sollicité pour des prestations de luxe, Premium Conciergerie a dû complètement s’adapter aux nouveaux besoins de sa clientèle suite à la pandémie de coronavirus, et s’est résolu à refuser certaines demandes. « Juste avant l’annonce du confinement, il y a eu une période de flou. On échangeait beaucoup avec les joueurs et certains avaient anticipé le coup en nous demandant de louer des villas dans un cadre idéal pour eux. Quand le confinement a été prononcé, d’autres joueurs ont voulu s’exiler mais il était trop tard et on leur a dit que ce n’était plus possible. C’est aussi parfois notre rôle de raisonner nos clients », explique Jérémy Vosse. Confinement oblige, Premium Conciergerie a dû réaliser des prestations quasiment inédites comme nous le raconte son fondateur : « la demande la plus évidente pour des sportifs de haut niveau a été de leur fournir du matériel de sport comme des vélos d’appartement, des tapis de course, des haltères, pour qu’ils se maintiennent en forme pendant cette période particulière. Honnêtement, ç’a été compliqué à gérer mais on s’est vraiment donné à fond pour pouvoir leur expédier tout ce dont ils avaient besoin, et peu importe l’endroit du monde où ils se trouvaient.»

Il poursuit : « de nombreux joueurs nous ont aussi demandé de faire leurs courses, ce que l’on n’avait pas du tout l’habitude de faire mais on s’est adapté. Pour ceux dont les membres de leur famille étaient touchés par le coronavirus, on a dû leur trouver de la place dans les hôpitaux et leur acheter des masques de protection ainsi que du gel hydroalcoolique. On fait aussi régulièrement du conseil concernant des films à regarder, des livres à lire ou des jeux vidéo à tester. On n’est plus que jamais à leurs côtés. » Comme de nombreuses entreprises, Premium Conciergerie traverse une période économique difficile mais s’évertue à garder la tête haute pour ses clients. « Dans ces moments-là, il faut savoir relativiser. La santé reste le plus important », conclut Jérémy Vosse qui, en attendant des jours meilleurs, se tient prêt à se réinventer pour combler ses clients.