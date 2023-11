OL : Jean-Michel Aulas valide le retour de Juninho !

L’Olympique Lyonnais est au bord du précipice. Alors, John Textor tente, à sa manière, de retrouver un semblant de cohérence tout en cherchant des solutions. Si la première victoire en Ligue 1 est espérée, le retour de Juninho pourrait également impacter positivement le club lyonnais. C’est en tout cas ce que laisse penser L’Équipe, qui révélait vendredi que l’ancienne gloire brésilienne était en pourparlers avec le président américain pour retourner à l’OL. Jean-Michel Aulas valide.

La suite après cette publicité

Sur X et sous un tweet cité faisant référence à l’annonce de L’Équipe à propos du possible retour de Juninho, Jean-Michel Aulas écrit : «Si cela se confirme, c’est une très bonne initiative et il faut envisager une solution pour que Juni ait des pouvoirs opérationnels c’est ce qu’il souhaite me semble t il ?». Habituellement dans la confrontation directe avec John Textor, cette fois-ci, l’ancien président iconique de l’Olympique Lyonnais parait emballé à l’idée de rapatrier l’ex-milieu de terrain brésilien. À suivre.