OL : John Textor est en passe de faire revenir Juninho

Au fond du gouffre, l’Olympique Lyonnais est dernier du classement et reste encore à la recherche de sa première victoire en Ligue 1. Pourtant, le sportif n’est même pas le côté le plus inquiétant à Lyon, puisque John Textor, le dirigeant américain, cherche à restructurer la direction du club. Après quelques semaines d’interim, Santiago Cucci a quitté son poste de président exécutif, alors que Vincent Ponsot va déménager de secteur en janvier prochain pour devenir Directeur général de l’OL Féminin.

Autant dire que tout va changer, surtout qu’il n’y a toujours pas de directeur sportif dans l’organigramme de l’OL afin d’épauler Fabio Grosso. Désireux de trouver de nouveaux noms de confiance, John Textor aimerait un homme capable de soutenir l’Olympique Lyonnais, mais aussi son deuxième gros club brésilien de Botafogo, toujours dans l’optique de promouvoir son groupe Eagle. Et selon les informations de L’Équipe, John Textor est sur le point de faire revenir Juninho.

Juninho aurait un rôle différent

Les deux hommes se seraient longuement parlé ces derniers jours et les échanges pour que Juninho devienne le nouvel homme de confiance de Textor se seraient très bien passés. De retour à l’Olympique Lyonnais pour la saison 2018-2019 en tant que directeur sportif du club, la légende brésilienne de l’OL avait finalement abandonné sa mission après des frictions avec l’ancienne direction du club rhodanien et par les mauvais résultats de l’équipe lyonnaise de Peter Bosz.

Jean-Michel Aulas, ex-président de l’OL, avait même assuré qu’il s’agissait d’une erreur. Cette fois, son retour dans la direction lyonnaise se ferait d’une manière différente, avec une présence au club plus faible, d’environ une fois par mois, mais dans le but d’intervenir sur le fonctionnement du club ou la vie du vestiaire, avec donc, un rôle supplémentaire pour s’occuper de Botafogo. Un rôle encore très flou et avec plusieurs casquettes, mais pour l’instant, les discussions sont positives.