OL : Jean-Michel Aulas avoue avoir fait une grosse erreur

Maintenant à l'Olympique Lyonnais pour deux saisons, Laurent Blanc était pourtant pressenti depuis plusieurs années pour prendre le banc de l'OL, notamment en 2019, où Rudi Garcia avait finalement été préféré. Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, a admis qu'il aurait dû choisir Laurent Blanc à ce moment-là.

«J'avais pris un engagement, vis-à-vis de celui que j'avais recruté (Juninho), de lui laisser la responsabilité de choisir. Là, j'ai fait une erreur, je le reconnais. J'ai eu la chance de gagner plus de 50 titres avec les équipes masculines et féminines. Avec Laurent, j'ai la conviction qu'on va y arriver. J'ai une telle envie d'y arriver... Il ne me reste plus des dizaines d'années à être responsable de l'OL», a-t-il prévenu.