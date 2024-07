Euro 2024, équipe de France : le gros coup de gueule de Kylian Mbappé sur Antoine Griezmann

Contre vents et marées, l’équipe de France est en quart de finale de l’Euro. Elle n’a certes marqué qu’un seul but depuis le début de la compétition, et sur penalty, profitant de deux buts contre son camp face à l’Autriche et contre la Belgique. Cette fois, c’est le Portugal qui se dresse sur sa route (ce vendredi, 21h), soit le plus gros morceau depuis le 17 juin et son entrée en lice. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé illustrent ces problèmes offensifs. Le premier semble être moins bien physiquement, en plus d’avoir ce masque qui le gêne, quand le second traverse un Euro compliqué.

Moins incisif, moins décisif, moins en jambes également, le joueur de l’Atlético de Madrid est le fantôme de celui qui avait l’habitude d’être le joueur clé des Bleus depuis l’Euro 2016. À sa décharge, il est promené un peu partout par Didier Deschamps, au milieu, en soutien de l’attaquant, sur le côté droit… Ça ne lui facilite pas la tâche mais ses prestations inquiètent, à tel point que certains observateurs se demandent s’il a toujours sa place dans le onze de départ. Pour Kylian Mbappé, le débat n’a même pas lieu d’être. Le capitaine va même plus loin.

«Antoine, il a été un peu charcuté ces derniers temps»

Dans cette conférence de presse de veille de match, le capitaine des Bleus s’est fendu d’une longue tirade pour soutenir son partenaire et pousser un coup de gueule contre les critiques dont il fait l’objet. «Il faut lui demander s’il est à l’aise sur le côté. Antoine, il a été un peu charcuté ces derniers temps. Je trouve que c’est difficile, injuste, surtout que les critiques venaient du pays. C’est un joueur qui a tellement donné pour la sélection et je pense que c’est important d’avoir de la reconnaissance. Il est dans un moment un peu plus dur, et ce n’est pas une honte de le dire. Il a le soutien de tout le monde, tout le groupe», recadre-t-il avant de poursuivre.

«Ça serait bien qu’il ait le soutien de vous, les journalistes, et des gens parce qu’il a fait beaucoup pour la sélection. C’est important d’avoir cette reconnaissance pour les joueurs qui ont porté ce maillot et fait les grandes heures de ce pays. C’est dommage qu’on le jette dans la rue, qu’on l’égratigne. C’est dommage. Après, je ne peux pas être à la place des gens qui donnent leur opinion. Ça me fait mal car il a toujours tout donné pour l’équipe de France. C’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire moderne de l’équipe de France. Être un pays de foot, c’est ça aussi, soutenir ses grands joueurs quand ils sont difficultés. Il faut essayer de le soutenir. Ça compte beaucoup pour lui. Ça se voit sur son visage. Il donne le meilleur de lui-même donc aidez-le car c’est un joueur important pour nous.» Un cri du coeur qui fera sans doute beaucoup de bien au vice-capitaine des Bleus.