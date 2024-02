La sortie forte de Thierry Henry sur la situation de Kylian Mbappé

Sélectionneur de l’équipe de France espoirs et olympique, Thierry Henry - interrogé dans un documentaire de L’Équipe consacré à Kylian Mbappé et diffusé le 12 février prochain - a réclamé de l’indulgence vis-à-vis de l’attaquant parisien. «J’ai connu un peu ce genre de situation où l’attente était un peu sur toi. Ce n’est pas facile. Les gens pensent que c’est facile de toujours arriver, mettre deux buts, comme il fait», a tout d’abord assuré l’ancien coach monégasque à propos de la pression qui pèse sur le Bondynois. Relancé sur le fait que cette pression pouvait être assumée au regard des émoluments de l’intéressé, Henry s’est, là aussi, montré cash.

La suite après cette publicité

«Oui, cool, mettons ça de côté. C’est quand même une pression. N’oublions pas quand même qu’il est petit». Et de conclure : «comme on dit en anglais: who helps the helper ? Qui aide le mec qui aide tout le monde en général? À un moment donné, quand lui aussi a besoin d’aide, est-ce que les gens sont indulgents? Est-ce qu’ils sont là avec lui? Est-ce qu’ils sont là pour l’aider? Ou est-ce qu’ils attendent qu’il faiblisse pour le tuer ?» Une chose est sûre, avant de possiblement participer au JO 2024 sous les ordres de Thierry Henry, Kylian Mbappé peut compter sur le soutien inconditionnel du champion du monde 1998.