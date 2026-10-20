Le PSG punit le Barça

L’Europe du football retient son souffle ce mardi soir. Pour la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Parc des Princes est le théâtre d’un sommet incandescent entre deux des formations les plus spectaculaires du moment : le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Une affiche devenue un classique continental, où l’intensité et les buts ne manquent jamais.

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Double champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain monte clairement en puissance après un début d’exercice national poussif. Vainqueurs de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (2-1), les hommes de Luis Enrique marchent sur l’eau en C1 : un festival contre le Slovan Bratislava (6-1) suivi d’une démonstration retentissante sur la pelouse de Manchester City (2-4), où Paris menait de trois buts après seulement 32 minutes. Forte de 10 réalisations en deux rencontres européennes, la formation francilienne aborde ce rendez-vous avec le plein de certitudes et un ascendant psychologique évident, restant sur deux victoires consécutives face aux Catalans. Même privé de l’indispensable Nuno Mendes sur le flanc gauche de la défense parisienne, Luis Enrique peut compter sur une ossature défensive solide guidée par Marquinhos et Willian Pacho devant Matveï Safonov, ainsi que sur une attaque de feu emmenée par un Ousmane Dembélé en état de grâce et un Désiré Doué étincelant.

En face, le FC Barcelone de Hansi Flick débarque à Paris avec le costume de rouleau compresseur. Auteurs d’un sans-faute majuscule depuis le début de saison, les Blaugrana ont remporté leurs 9 matchs de Liga par au moins deux buts d’écart et caracolent en tête avec déjà 39 buts inscrits. En Ligue des Champions, le tableau de marche est tout aussi impressionnant avec deux larges victoires contre Feyenoord (5-1) et Galatasaray (1-4), portant le total catalan à 48 buts inscrits en 11 matchs officiels. Porté par le phénomène Lamine Yamal (9 buts et 10 passes décisives à 19 ans) et renforcé par le retour de Raphinha et l’intégration réussie de Rodri dans l’entrejeu, le Barça passe son premier véritable crash-test de la saison dans la capitale française, à quelques jours du Clásico face au Real Madrid.

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Voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour optimiser vos gains sur ce choc PSG-Barça :

Le PSG l’emporte, cote à 2,35

Au Parc des Princes, le double champion d’Europe a les arguments pour infliger au FC Barcelone son tout premier revers de la saison. Les hommes de Luis Enrique restent sur une dynamique éclatante de 6 victoires consécutives toutes compétitions confondues et maîtrisent parfaitement les rendez-vous couperets de C1, comme l’a prouvé leur masterclass à l’Etihad Stadium face à City. De plus, l’historique récent penche nettement en faveur des Parisiens, qui ont remporté leurs deux derniers duels face aux Blaugrana (1-4 en Catalogne en 2024 puis 1-2 la saison passée). Face à un Barça séduisant mais qui n’a pas encore affronté de cador de ce calibre cette saison, l’expérience et le collectif rodé du PSG font pencher la balance à une cote très alléchante de 2,35.

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Le PSG l’emporte contre le Barça et les deux équipes marquent, cote à 2,45

Avec deux machines offensives totalisant respectivement 10 et 9 buts sur les deux premières journées de C1 et une constellation de stars sur le terrain, imaginer un score vierge relève de l’utopie. Le pari « plus de 3,5 buts » est passé lors des 2 matchs européens du PSG comme du Barça, ainsi que lors de 8 des 9 dernières sorties des Catalans. Privé de Nuno Mendes sur le flanc gauche, Paris risque de concéder des situations face au poison Lamine Yamal et à l’armada offensive blaugrana (48 buts en 11 matchs). En revanche, la puissance de frappe parisienne en transition et l’efficacité clinique de Dembélé en Ligue des Champions devraient permettre aux locaux de prendre le dessus dans un match ouvert et spectaculaire.

Lamine Yamal et Ousmane Dembélé marquent, cote à 3,75

C’est le duel d’attaquants le plus explosif d’Europe. D’un côté, Ousmane Dembélé retrouve son ancien club dans une forme resplendissante : buteur et passeur décisif face à Manchester City, l’international français a encore fait la différence à deux reprises ce week-end contre Strasbourg. De l’autre côté, Lamine Yamal affole tous les compteurs avec 19 actions décisives depuis le début de saison et représente le danger numéro un pour la charnière parisienne. Dans une rencontre débridée où les espaces seront légion sur les ailes, voir les deux dynamiteurs trouver le chemin des filets offre une magnifique cote de 3,75.

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