Barcelone - Real Madrid : les notes du match

C’était un des grands rendez-vous de la saison. Après sa défaite face au PSG en milieu de semaine (4-2), le FC Barcelone devait se refaire face au Real Madrid à la maison. Pour les Merengues, l’enjeu était colossal. Au delà de la rivalité historique entre les deux formations, une victoire du Barça permettait aux Catalans de prendre 9 points d’avance en tête de la Liga. Pour ce Clasico, Hansi Flick sortait du classique compte tenu des absences, avec Lamine Yamal, Raphinha et Gordon devant, pendant que Fermin Lopez accompagnait Rodri et Pedri dans l’entrejeu. En face, José Mourinho, privé de Vinicius Jr et surtout de Courtois, alignait Diomandé à gauche, alors que Bernardo Silva était là au milieu aux côtés de Tchouameni, Fede Valverde étant décalé côté droit. Au final, les Madrilènes se sont imposés 2-1 en terres ennemies…

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On avait, sans surprise, un round d’observation pour lancer la rencontre. Arda Güler parvenait à se frayer un chemin dans la défense catalane, mais manquait le cadre (5e). Gordon répliquait avec une frappe bien captée par Lunin (7e). L’Anglais tentait encore sa chance (15e), mais c’était dans les mains du portier ukrainien. Le rythme était globalement assez bas, avec deux équipes prenant peu de risques et ne voulant pas se découvrir outre-mesure. Güler s’essayait lui aussi à la tentative lointaine, mais Garcia veillait au grain (18e). Raphinha envoyait un missile au-dessus de la barre (22e), alors qu’on avait globalement beaucoup de déchet technique des deux côtés. Après une belle combinaison avec Gordon, le Brésilien manquait le cadre de peu (24e). Les choses se compliquaient pour le Barça, puisqu’à la demi-heure de jeu, Espart se blessait et Baldé prenait sa place. Sur une reprise acrobatique, après un amour de ballon de Güler, Mbappé catapultait le cuir au-dessus (34e). Ce qui est sûr, c’est que contrairement à ce que pensaient beaucoup, le Real Madrid était loin d’être dominé par son ennemi. Lunin sortait tout de même une belle main sur une frappe de Gordon (34e).

Mbappé a répondu présent… pas Lamine Yamal

Et si le niveau du match restait globalement assez décevant, c’est le Real Madrid qui prenait les devants. Avec un peu de réussite, il faut le dire. Côté gauche, Cucurella trouvait Diomandé qui centrait dans la boîte. Gerard Martin dégageait… Mais le ballon rebondissait sur Mbappé, et terminait sa course au fond des filets (0-1, 40e). Un peu de réussite pour un Real Madrid qui ne déméritait pas, et qui jouait à merveille avec ses armes face à un Barça qui ne savait pas quoi faire du ballon. Un coup de froid sur le Camp Nou donc, et derrière, Lamine Yamal se loupait complètement alors qu’il avait l’occasion idéale d’égaliser (43e). Rodri, d’une frappe de l’extérieur, obligeait Lunin à aller vite au sol (45e). Diomandé avait le 2-0 au bout des pieds sur une transition rapide mais son tir frôlait le montant droit de Garcia (45e+2). Petite clim au Camp Nou donc à la pause, et au retour des vestiaires, le Barça affichait logiquement des intentions résolument offensives.

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Le Real Madrid en profitait et s’offrait de belles situations en contre, avec une superbe intervention de Gerard Martin pour couper un 2 vs 1 face à Bellingham et Mbappé notamment. Le FC Barcelone était à la peine, avec un trio offensif particulièrement mauvais ce soir. Jusqu’à l’heure de jeu du moins. Effectivement, aux abords de la surface, Pedri trouvait parfaitement Raphinha dans la surface, et le Brésilien crucifiait Lunin (1-1, 61e). Forcément, boosté par ce but, le Barça prenait enfin le contrôle de la rencontre. Lunin, qui aurait pu mieux faire sur le but de Raphinha, sortait un arrêt somptueux pour éviter le 2-1 sur une tête de Gerard Martin (65e). Le Real Madrid savait encore se montrer dangereux, via Güler par exemple (71e), mais le match avait basculé en faveur des Catalans. Peu en vue ce soir, Lamine Yamal tentait l’action individuelle suivie d’une frappe de l’extérieur de la surface, passée relativement proche du montant (78e). Et sur une belle transition des Merengues, Camavinga mystifiait Cubarsi, puis mettait un ballon en retrait parfait pour Mbappé qui expédiait le cuir au fond (1-2, 87e). Un doublé dans un gros match, tout ce qu’on lui demandait ! Avec cette défaite, le Barça reste leader de la Liga mais n’a plus que 3 points d’avance sur le Real.

L’homme du match : Kylian Mbappé (7,5) : une nouvelle prestation décisive pour l’attaquant français, qui aura une fois de plus fait parler son efficacité dans les grands rendez-vous. Constamment recherché dans la profondeur par ses partenaires, il multiplie les appels et se rend également disponible pour participer à la construction du jeu et créer des décalages. Parfois trop individualiste dans ses prises de balle, il reste néanmoins une menace permanente pour la défense barcelonaise. Juste avant la pause, il profite d’une mauvaise relance adverse pour contrer le ballon et ouvrir le score dans ce Clásico. Moins influent en seconde période, il a quand même surgi pour offrir la victoire à son équipe sur un service de Camavinga. Un doublé et une victoire à la veille du Ballon d’Or.

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FC Barcelone

- Garcia (6) : vigilant devant Güler (18e, 70e), il est pris de court sur le but de Mbappé après une partie de billard dans sa surface (41e). Des sorties autoritaires sur coups de pieds arrêtés, un nouvel arrêt sur une reprise vicieuse de Güler (62e), et une lecture parfaite devant Mbappé (70e). Il est laissé à l’abandon par sa défense sur le deuxième but du Français (88e).

- Espart (non-noté) : solide face à Kvaratskhelia mardi, le gamin issu de la Masia avait un encore un sacré client avec Yan Diomandé. Les déplacements de l’Ivoirien l’ont mis en difficulté sur quelques séquences, mais il est sorti sur blessure prématurément après un contact avec Tchouameni. Remplacé par Baldé à la 29e minute (5), auteur d’un très bon retour devant Mbappé (54e). Il intervient encore bien (69e) mais il apparaît sur la photo de famille du deuxième but en étant pris dans son dos par Camavinga (87e).

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- Cubarsi (4) : les courses de Kylian Mbappé auraient pu faire bien plus de dégâts si le Français avait été mieux servi, mais le Catalan a plutôt tenu son rang dans les duels qu’il a eus à négocier en première période. Il expose en revanche son équipe à un 2 contre 1 après s’être fait dévorer par Bellingham (50e). Une deuxième mi-temps bien plus compliquée, à l’image du deuxième but madrilène sur lequel il se fait tourmenter par Camavinga (87e).

- Martin (5) : il avait globalement fait bonne figure jusqu’à cette terrible maladresse : un dégagement sur Kylian Mbappé qui termine sa course dans son propre but (41e). Il perd un ballon dangereux après une percée audacieuse (43e) mais négocie très bien son 1 contre 2 face à Bellingham et Mbappé (50e). Mis en échec par Lunin sur un joli coup de tête (66e), il réalise une intervention risquée mais parfaite devant Bellingham (76e). Une bonne réaction après son "erreur" sur le but madrilène.

- Cancelo (3) : il sort plusieurs ballons chauds en début de match, mais son repositionnement à droite (son côté de prédilection) suite à la blessure d’Espart n’a pas eu l’effet escompté. Il est en retard et pris dans son dos sur le but madrilène, et a très souvent tiré la langue face aux accélérations et dribbles de Diomandé. Un apport offensif très neutre.

- Fermin (6) : un numéro d’équilibriste avec ce double sombrero en début de match, de l’activité, de bons décalages, et une passe qui méritait d’être décisive pour Lamine Yamal malgré un peu de réussite (43e). Il a parfois été mis en difficulté par l’impact de Tchouameni (à qui il glisse tout de même un petit pont), et même s’il a pu avoir du déchet, il a été l’un des rares à percer le bloc adverse et à apporter un peu de vie. Remplacé par de Jong (74e).

- Rodri (4) : garant de l’équilibre barcelonais depuis son arrivée, le Ballon d’Or 2024 a sûrement livré son moins bon match depuis le début de saison. Dépassé dans l’intensité, il a accusé un taux de déchet et d’imprécisions trop important. Il lâche Diomandé sur le but de Mbappé (41e), et a sacrément souffert face à l’intensité de Bellingham

- Pedri (5,5) : si le Barça n’a jamais vraiment maîtrisé cette rencontre, il a aussi sa part de responsabilité. Pas assez de risques dans son jeu pour beaucoup trop de maladresses en première période. Il savait qu’il devait hausser le ton après la pause et a montré un meilleur visage avec ballon. Sa passe masquée pour le but de Raphinha est un régal (61e), et il a créé davantage de déséquilibre par la passe ou le dribble. Beaucoup plus compliqué défensivement.

- Lamine Yamal (3) : c’était un match taillé à sa mesure, mais le costume était trop grand ce soir. Il a affiché une confiance presque insolente dans sa gestuelle face à Cucurella mais n’a quasiment jamais été capable de prendre à défaut la défense madrilène. Il caviarde un face à face en or qu’il ne cadre même pas (44e). Ses 15 dernières minutes sont paradoxalement ses moins mauvaises, mais il a quand même péché dans la finition.

- Raphinha (4) : beaucoup de courses, mais le Brésilien a aussi eu besoin de beaucoup de tentatives avant de régler la mire. Il a d’abord peiné à exister face à Konaté et Huijsen, s’est rendu coupable de plusieurs mauvais choix lorsque les espaces s’offraient à lui, mais les grands joueurs ont souvent la capacité de répondre dans les moments de vérité. Le Brésilien l’a rappelé en inscrivant son 13e but en Liga sur un joli plat du pied (61e). On ne l’a plus vraiment vu en fin de rencontre. Remplacé par Gabriel Jesus (85e), éliminé par Bellingham sur le second but madrilène (87e).

- Gordon (2) : une première période traversée comme une âme en peine. Il a constamment nagé à contre-courant avec des choix absolument hasardeux. L’Anglais n’a jamais été en mesure de faire la différence face à Valverde. Ses tentatives de relais n’ont pas abouti, pas plus que ses centres, qui ont atterri partout sauf là où se trouvaient ses coéquipiers. On ne pourra pas lui reprocher son manque d’engagement, parfois même excessif comme sur ce tacle sur Güler qui lui vaut un avertissement (84e). Remplacé par Adeyemi (85e), presque plus intéressant que l’Anglais en l’espace de 10 minutes.

Real Madrid

- Lunin (7): appelé à remplacer Thibaut Courtois dans les cages madrilènes, le portier ukrainien aura parfaitement répondu présent dans ce Clásico. Auteur d’une première période remarquable, il repousse les quatre frappes cadrées barcelonaises et permet au Real Madrid de rester dans la rencontre grâce à plusieurs interventions décisives. Très réactif sur sa ligne, il affiche une belle sérénité face aux offensives catalanes, mais se montre moins irréprochable sur l’égalisation de Raphinha, lorsque sa main manque de fermeté pour repousser la tentative du Brésilien. Loin de se laisser déstabiliser, il réalise un arrêt salvateur à la 65e minute sur une tête de Gerard Martín à la suite d’un corner. Il est ensuite sauvé par son poteau à la 77e minute sur une frappe de Lamine Yamal. Avec cinq arrêts au total, il aura été l’un des grands artisans de la résistance madrilène.

- Valverde (6,5): une nouvelle fois repositionné sur le côté droit de la défense. Il est particulièrement appliqué, il parvient à museler Anthony Gordon, qui peine à trouver des solutions face à sa rigueur défensive. Précieux dans la construction, l’Uruguayen alterne intelligemment entre jeu court et renversements, tout en n’hésitant pas à se projeter pour apporter le surnombre dans les offensives du Real Madrid. Généreux dans les efforts, il multiplie également les courses de compensation pour couvrir les espaces laissés libres par ses partenaires et sécuriser son couloir. Malgré son importance dans l’équilibre défensif madrilène, il est remplacé par Dumfries (62e), dont l’entrée se révèle moins convaincante, notamment en raison de plusieurs transmissions approximatives.

- Konaté (7,5): véritable patron de la charnière madrilène, le défenseur français impressionne par sa solidité et sa maîtrise face aux offensives barcelonaises. Auteur d’une première période irréprochable, avec 100 % de duels remportés et autant de passes réussies, il impose son autorité dans l’axe et ne laisse que très peu d’espaces aux attaquants adverses. Toujours bien placé, il n’hésite pas à sortir rapidement sur le porteur du ballon pour l’empêcher de se retourner ou de se mettre en position de frappe. Sa lecture du jeu et sa concentration lui permettent d’anticiper les offensives catalanes et de couper les trajectoires avant même que le danger ne se précise. Très serein dans ses transmissions, il apporte également une sécurité précieuse à la relance madrilène.

- Huijsen (7): après une entame hésitante, durant laquelle il semble quelque peu impressionné par l’enjeu de ce Clásico, le défenseur madrilène prend progressivement confiance et s’impose comme un élément essentiel de l’arrière-garde du Real. Passées les premières minutes, il gagne en sérénité et se montre particulièrement vigilant dans ses interventions, multipliant les interceptions et les récupérations. Rigoureux dans son marquage, il répond présent dans les un-contre-un et réalise plusieurs contres déterminants pour empêcher les Barcelonais de cadrer leurs tentatives. Balle au pied, tout n’est cependant pas parfait, notamment dans le jeu long, où certaines transmissions approximatives rendent la possession à l’adversaire. Mais défensivement, il fait preuve d’une belle maturité et ne laisse que très peu d’espaces à ses vis-à-vis.

- Cucurella (7): un match de grande qualité pour le latéral espagnol, qui aura parfaitement rempli sa mission face à Lamine Yamal. Très concentré dès les premières minutes, il parvient à limiter considérablement l’influence de l’ailier barcelonais, en s’appuyant sur son expérience et son intelligence défensive. Malgré quatre fautes commises sur son adversaire direct, il sait intervenir au bon moment pour casser le rythme et empêcher Yamal de prendre de la vitesse. Particulièrement discipliné, il limite volontairement ses montées offensives afin de rester au contact du jeune Espagnol et de préserver la solidité de son bloc. Balle au pied, il se montre également irréprochable, avec 100 % de passes réussies. En seconde période, même lorsque Yamal parvient à le déborder, il bénéficie d’une couverture efficace de ses partenaires. Son implication ne faiblit jamais, puisqu’il n’hésite pas à suivre l’ailier jusque dans ses dézonages pour l’empêcher de trouver des espaces.

- Tchouameni (7): un véritable patron dans l’entrejeu madrilène, où il aura imposé sa puissance physique et son autorité face aux milieux barcelonais. Positionné devant la défense, l’international français réalise une première période particulièrement solide, avec cinq récupérations et deux interceptions à la pause. Omniprésent à la récupération, il harcèle constamment le porteur du ballon et multiplie les interventions pour couper les offensives adverses. Très serein balle au pied, il assure également une circulation propre du ballon et apporte une stabilité précieuse à son équipe. Malgré quelques moments d’inattention, rapidement corrigés par son engagement, il compense régulièrement les lacunes défensives de Silva et sécurise l’axe madrilène. Son agressivité lui vaut toutefois le premier carton jaune de la rencontre, après une intervention trop engagée sur Pau Cubarsí.

- Silva (5): une prestation contrastée pour le milieu madrilène, irréprochable dans l’utilisation du ballon mais beaucoup plus fragile défensivement. Ses limites apparaissent dès qu’il doit défendre face aux accélérations barcelonaises. Fautif sur l’égalisation du Barça, il manque de vigilance et laisse Raphinha s’échapper dans son dos. Ses difficultés s’accentuent en seconde période, où il se fait régulièrement éliminer par ses adversaires et ne remporte que deux de ses dix duels. Incapable de répondre à l’intensité imposée par les Barcelonais, il est remplacé par Camavinga (80e). Le Français est passeur décisif sur le second but de Mbappé.

- Güler (6,5): il est particulièrement impliqué dans l’animation offensive madrilène. Auteur de la première frappe du Real Madrid dès la 4e minute, il affiche rapidement ses intentions en cherchant à provoquer ses adversaires et à faire des différences balle au pied. Très mobile, il n’hésite pas à quitter son couloir pour repiquer dans l’axe et apporter le surnombre dans l’entrejeu, offrant ainsi de nouvelles solutions à ses partenaires. Précieux dans la construction, il se montre également dangereux grâce à plusieurs tentatives de frappe et des centres intéressants, qui auraient mérité d’être mieux exploités. Son investissement défensif est tout aussi appréciable, puisqu’il multiplie les replis pour venir épauler Valverde sur le côté droit. Moins influent en seconde période, il conserve néanmoins cette capacité à accélérer le jeu par quelques fulgurances qui mettent la défense barcelonaise en difficulté. Il est remplacé par Alexander-Arnold (90e).

- Bellingham (7,5): véritable chef d’orchestre du jeu offensif madrilène dans son rôle de numéro 10. Très influent entre les lignes, il n’hésite pas à provoquer les milieux barcelonais, à créer des décalages pour ses ailiers ou à chercher Kylian Mbappé dans la profondeur. Particulièrement à l’aise balle au pied, il fait parler sa technique pour éliminer ses adversaires, obtenir des fautes et temporiser lorsque son équipe a besoin de conserver le ballon. Son importance se ressent également dans les phases défensives, où il multiplie les replis et les interventions musclées, avec plusieurs tacles précieux pour empêcher les Barcelonais de se mettre en position de frappe. Il manque toutefois de lucidité à la 49e minute, lorsqu’il négocie mal une contre-attaque à deux contre un en s’enfermant dans la défense plutôt que de servir Mbappé, pourtant seul à l’opposé. Malgré ce mauvais choix, il reste l’un des principaux moteurs du Real Madrid, aussi bien dans la création que dans la récupération.

- Diomande (6,5): véritable poison pour la défense barcelonaise tout au long de la rencontre. Intenable sur son couloir, il multiplie les accélérations et les provocations balle au pied, mettant successivement en difficulté Xavi Espart puis João Cancelo. Très technique et particulièrement agile, il fait constamment parler sa qualité de dribble pour éliminer ses adversaires et permettre au Real Madrid de remonter rapidement le terrain. Toujours disponible, il multiplie les appels, tout en sachant parfois temporiser ou repiquer dans l’axe pour participer à la construction du jeu. Auteur d’une première période impressionnante, il est notamment à l’origine de l’ouverture du score madrilène grâce à un centre dangereux qui déstabilise la défense barcelonaise. Loin de baisser en intensité après la pause, il poursuit son festival offensif, enchaînant les dribbles réussis et les différences individuelles face à ses vis-à-vis. Il est remplacé par Espi (90e).

- Mbappé (7,5): voir ci-dessus