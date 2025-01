Ligue 1 : Lille renverse Nice et s’offre la 3e place

En manque de rythme en championnat avec trois nuls consécutifs, Lille cherchait à se relancer face à Nice, porté par son récent succès en Coupe de France contre Marseille (1-1, 4-3 aux t.a.b.). Les Dogues espéraient retrouver leur élan positif en championnat après cette performance. De leur côté, malgré un effectif décimé par les blessures, les Aiglons avaient enchaîné les bons résultats en Ligue 1, avec 10 points pris sur 12 possibles. Franck Haise et ses joueurs arrivaient dans le Nord déterminés à confirmer leurs ambitions face à un adversaire en quête de renouveau.

Le match s’est ainsi rapidement emballé. Dès la 4e minute de jeu, les Aiglons ont sonné les premières charges sur le but lillois. Laborde, bien servi dans la surface, enroulait une frappe du pied droit. Chevalier réalisait une superbe parade pour empêcher l’ouverture du score, concédant ainsi un corner à Nice. Il a cependant fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir les compteurs se débloquer. Sur un nouveau centre de Clauss depuis le couloir droit, Chevalier a manqué son intervention et a repoussé dans l’axe. Diop, idéalement placé, n’avait plus qu’à pousser le ballon pour conclure (29e, 0-1). Quelques minutes plus tard, Guessand manque de peu une belle occasion de faire le break (33e).

Lille reprend l’avantage en seconde période

Au retour des vestiaires, Sahraoui, entré en jeu à la pause à la place de Cabella, dynamisait rapidement l’attaque du LOSC. Ainsi, sur une bonne construction offensive, Jonathan David a envoyé son ballon à Hakon Haraldsson dans la surface, qui a bien enroulé pour tromper Marcin Bulka et recoller au score (48e, 1-1). À l’heure de jeu, les Dogues ont retrouvé leur domination et sont repassés devant les Niçois. Sur un corner tiré par Bakker, Diakité, seul au second poteau, a pris le temps d’ajuster et a inscrit le but de l’avantage (63e, 2-1).

Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, le score est resté inchangé. Ce beau succès important permet au LOSC de grimper à la 3e place au classement, profitant de l’amer revers de l’AS Monaco face à Montpellier plus tôt dans la journée. De son côté, Nice tombe d’une place et pointe à la 5e position de Ligue 1 avec 30 points, derrière Monaco et devant l’Olympique Lyonnais et Lens.