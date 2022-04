Tottenham : Serge Aurier dézingue un adjoint de José Mourinho

Interviewé par The Telegraph, le latéral droit de Villarreal Serge Aurier est revenu sur son passage à Tottenham et notamment sur sa relation très compliquée avec João Sacramento, l'ancien adjoint de José Mourinho. L’Ivoirien de 29 ans a notamment évoqué le caractère particulier de l’adjoint du Special One, qui n’avait pas de bonnes relations avec les joueurs de Tottenham.

« Parfois, les joueurs ont besoin de plus d'amour et d'attention. Je ne parle pas pour José, je parle pour son assistant. João est un dur à cuire et il n'avait pas une bonne relation avec le vestiaire, c'est pourquoi tout s'est détérioré. Il y avait un manque de bonne communication. C'était l'une de ses premières expériences dans une équipe première et il manquait de calme avec les joueurs. Il fallait qu'il se préoccupe davantage de la personne derrière le joueur. Parfois, quand vous ne jouez pas, beaucoup de choses vous passent par la tête, et vous avez besoin de quelqu'un pour vous calmer et vous aider, pour vous donner de bonnes vibrations, pas pour vous envoyer des messages négatifs. Et je pense que tout a commencé là », a expliqué Aurier qui affrontera avec ses coéquipiers Liverpool mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des Champions.