PSG : Luis Enrique esquive une question sur Habib Beye

Habib Beye avant la rencontre entre Rennes et le PSG @Maxppp

Ce vendredi soir, le PSG affronte le Stade Rennais. Un match particulier pour le club breton qui a vu son coach Habib Beye être viré un peu plus tôt dans la semaine. C’est l’entraîneur de la réserve rennaise Sébastien Tambouret qui va assurer l’intérim face à Paris. En conférence de presse ce jeudi, Luis Enrique a été amené à juger le travail d’Habib Beye avec Rennes. Et il a préféré ne pas répondre à la question. Ou plutôt répondre à côté.

«Je ne vais pas parler de lui car ce n’est pas l’entraîneur de Rennes. C’est arrivé quelques fois ces dernières saisons qu’on affronte une équipe qui vient de changer de coach. On doit être attentif pour analyser les différentes circonstances dans les matches. On est habitué à ça et c’est important d’être prêt pour surmonter ça.» Un bel exercice de communication.

