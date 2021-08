Le PSG demande 250M€ au Real Madrid pour Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Ce lundi est une journée décisive pour le Real Madrid. Les Merengues tentent le tout pour le tout afin faire signer Kylian Mbappé avant la fin du mercato. Le club de la capitale espagnole serait d'ailleurs prêt à faire monter les enchères jusqu'à 200 millions d'euros bonus compris pour le natif de Bondy. Si la Casa Blanca est en train de reprendre confiance dans ce dossier, il ne faudra pas déboucher le champagne trop vite.

En effet, la chaîne de télévision catalane Directo GOL a également fait état de plusieurs points sur ce dossier. Le Paris Saint-Germain aurait ainsi formulé une nouvelle offre de prolongation pour le joueur qui aurait été éconduite par le clan Kylian Mbappé. Une position similaire à celle adoptée depuis le début de l'été.

Le PSG demande 250 millions d'euros

Le Champion du monde 2018 a fait la demande de partir et le PSG est donc obligé de discuter avec le Real Madrid mais pas à n'importe quelle condition. Ainsi et alors que les négociations sont toujours en cours, le Paris Saint-Germain a campé sur ses positions et demande pas moins de 250 millions d'euros afin de libérer sa star.

Un chiffre impressionnant qui risque de donner des maux de tête énormes au Real Madrid. Très offensif, le club merengue sait qu'il va falloir sortir le grand jeu pour boucler ce transfert. Si celui-ci se concrétise à un prix aussi important, Kylian Mbappé deviendrait le joueur le plus cher de tous les temps.