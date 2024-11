OL : quand John Textor allume le coaching de Pierre Sage

Le match nul de l’OL face à Hoffenheim (2-2) a fait de nombreux déçus, et pas seulement chez le public lyonnais. Suivi plusieurs jours dans le cadre d’un reportage de L’Équipe Magazine, John Textor a révélé d’autres facettes de sa personnalité très impétueuse, mais pas son côté passionnel, que l’on connaissait déjà. Il a d’ailleurs resurgi lorsque le patron de l’OL a vécu depuis l’une de ses villas américaines la rencontre de C3 face au club allemand… Et de toute évidence, il n’avait guère apprécié le coaching de son entraîneur Pierre Sage.

«On a fait une première période pourrie et il (Pierre Sage) n’a pas changé le système, pourquoi ? Ensuite, on a été menés et on est restés à trois derrière jusqu’au bout, je ne comprends pas. C’est incompréhensible», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe. Ce soir-là, Lyon avait été rejoint à la 90+6e minute (2-2), après avoir pourtant pris l’avantage grâce à Lacazette, trois minutes plus tôt. Une désillusion intervenue seulement deux semaines après la défaite presque miraculeuse face à Besiktas, déjà source de discussions…