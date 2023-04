LdC : Bernardo Silva souligne la prestation défensive de Manchester City

La suite après cette publicité

Manchester City a écrasé le Bayern Munich 3-0 ce soir en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Anglais ont un pied et demi en finale de la C1 mais pour Bernardo Silva, second buteur de la soirée, il faut surtout souligner la prestation défensive des siens. Les Bavarois ont eu des situations mais se sont heurtés aux défenseurs et à des arrêts d’Ederson.

«Ce fut un très bon match, mais compliqué face à un adversaire très difficile. On a bien fait en première période, eux aussi ont eu des occasions. Individuellement, ils ont des joueurs incroyables, soutient le Portugais sur Canal Plus Foot. En seconde période, le tacle de Stones qui aurait pu faire 2-1. Notre gardien nous a aussi sauvé, puis Ruben (Dias) quand il bloque la frappe du Bayern. Ce sont des petits détails qui font la différence. »

