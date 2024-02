PSG : le plan astucieux de Danilo Pereira contre la Real Sociedad

Les supporters du PSG vivent pour ce moment chaque année. Malgré les débuts de saison, les ambitions et les polémiques, ce mois de février fait souvent office de juge de paix pour savoir si une saison est réussie ou non pour l’escouade parisienne. Lors de cette cuvée 2023-2024, le club de la capitale affrontera la Real Sociedad à l’occasion du 8e de finale de Ligue des Champions. Un adversaire largement à la portée des ouailles de Luis Enrique qui sont dans une bonne forme en ce moment et qui fonce vers un douzième sacre en Ligue 1. Pour battre les Basques, Luis Enrique pourra également compter sur un Danilo Pereira toujours au rendez-vous.

Interrogé par France Bleu Paris avant ce rendez-vous au sommet, le joueur portugais de 32 ans a donné les ingrédients d’une qualification pour Paris : «match difficile parce que c’est une équipe qui aime beaucoup avoir les ballons. Ils ont une énorme possession de balle, c’est une équipe qui utilise la possession pour arriver dans la dernière partie du terrain et marquer des buts en faisant des triangulations. C’est une équipe difficile et défensivement, c’est costaud aussi. C’est une équipe que presse bien. On va devoir leur confisquer le ballon si on veut faire un bon match face à eux. Celui qui va réussir à confisquer le ballon va faire mal à l’autre.» Ses coéquipiers sont avertis.