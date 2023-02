Ligue 1 : deux matches de suspension pour Téji Savanier, Cengiz Ünder et Marco Verratti également sanctionnés

Comme chaque mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a rendu son verdict. Expulsé pour une semelle face à l’ESTAC, le capitaine du Montpellier HSC Téji Savanier a écopé de deux matches de suspension, dont un en sursis. Cette même sanction a été appliquée à son adversaire troyen Papa Ndiaga Yade, exclu quelques minutes plus tôt dans cette même rencontre.

La suite après cette publicité

Tous deux avertis pour la troisième fois sur les 10 dernières échéances, le Parisien Marco Verratti et le Marseillais Cengiz Ünder vont rater, non pas le Classique comptant pour la 25e journée de Ligue 1, mais bien leur prochain rendez-vous en championnat, respectivement face au FC Nantes à domicile et lors du quart de finale de la Coupe de France face au FC Annecy au Vélodrome mercredi prochain.

À lire

OM : le Vélodrome va battre un record contre le PSG

Le communiqué complet

Réunie le 22 février 2023, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

La suite après cette publicité

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Un match ferme et un match avec sursis

Téji SAVANIER (Montpellier HSC)

Papa Ndiaga YADE (ESTAC Troyes)

La suite après cette publicité

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 28 février 2023 à 0h00.

Marco VERRATTI (Paris Saint-Germain)

Mateusz WIETESKA (Clermont Foot 63)

Cengiz ÜNDER (Olympique de Marseille)

Lucien AGOUMÉ (ESTAC Troyes)

La suite après cette publicité

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension

Ibrahim SISSOKO (FC Sochaux-Montbéliard)

24ème journée de Ligue 2 BKT : Quevilly-Rouen – FC Sochaux-Montbéliard du 18 février 2023

La suite après cette publicité

Exclusion de M. Zakaria ALAOUI EL ACHRAF, Entraîneur des gardiens de l’équipe première du FC Sochaux-Montbéliard

Un match ferme et un match avec sursis de suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La suite après cette publicité

La sanction prend effet immédiatement.

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir de mardi 28 février 2023 à 0h00.

La suite après cette publicité

Jules GAUDIN (EA Guingamp)

Quentin DAUBIN (SM Caen)

Habib MAÏGA (FC Metz)

Adama FOFANA (Dijon FCO)

Diyaeddine ABZI (Pau FC)

Maxime BERNAUER (Paris FC)

POLICE DES TERRAINS

Incidents divers

LIGUE 1 UBER EATS

23ème journée de Ligue 1 Uber Eats : Stade de Reims – ESTAC Troyes du 12 février 2023

Comportement des supporters de l’ESTAC Troyes : usage d’engins pyrotechniques et tentative d’intrusion

Deux matchs de fermeture avec sursis de l’espace visiteurs à l’extérieur.

La suite après cette publicité

Usage d’engins pyrotechniques

LIGUE 2 BKT

23ème journée de Ligue 2 BKT : Chamois Niortais FC – FC Girondins de Bordeaux du 11 février 2023

Comportement des supporters du FC Girondins de Bordeaux : usage d’engins pyrotechniques

Un match ferme et un match avec sursis de fermeture de l’espace visiteurs à l’extérieur. La sanction prend effet à partir du mardi 28 février 2023 à 0h00.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 1er mars 2023 à 18h.