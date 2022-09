Barça : le joli message de Dembélé au spectateur victime d'un malaise cardiaque

En déplacement sur la pelouse de Cadix samedi pour le compte de la 5eme journée de Liga, le FC Barcelone n'a pas tremblé. Une large victoire (4-0) mais une soirée mouvementée, marquée par une interruption d’une trentaine de minutes. Un spectateur ayant été victime d’un malaise cardiaque dans une tribune.

La suite après cette publicité

Sauvé, notamment, grâce à l'aide du gardien de Cadix, Jeremias Conan Ledesma, qui a sprinté pour apporter en urgence le défibrillateur de son équipe, le supporter a ensuite reçu un joli message de soutien de la part d'Ousmane Dembélé, buteur avec les Blaugranas. «Aujourd'hui, la chose la plus importante est la santé et j'espère que le fan pourra récupérer le plus tôt possible», a ainsi écrit le champion du monde 2018 sur son compte Instagram.