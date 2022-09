Liga : le FC Barcelone déroule à Cadix et devient leader provisoire

Dans le cadre de la 5e journée de la Liga, le FC Barcelone se déplaçait sur la pelouse de Cadix, lanterne rouge du championnat. Vainqueurs à domicile du Viktoria Plzen en milieu de semaine, les Blaugranas avaient l'occasion de prendre provisoirement la tête du classement en attendant les matches du Real Betis et du Real Madrid, leader avant ce week-end. Pour ce faire, Xavi gardait son 4-3-3 et faisait tourner son effectif à trois jours d'un déplacement périlleux à Munich, en alignant notamment Memphis Depay dans l'axe, Gerard Piqué en défense centrale, ou encore la première d'Hector Bellerin. Chez les locaux, Sergio Gonzalez proposait un 4-2-3-1 avec quelques joueurs victimes de pépins physiques ces dernières semaines, comme Mamadou Mbaye dans sa charnière ou encore Alex Fernandez dans le double pivot, tandis que l'ancien d'Arsenal Lucas Perez occupait la pointe de l'attaque.

Dès le début de la rencontre, les Catalans se montraient dangereux dans le camp adverse mais manquaient de justesse dans le dernier geste pour tromper la vigilance du gardien de but argentin Jeremías Ledesma, présent pour capter la première alerte signée Frenkie de Jong (5e). Quelques minutes plus tard, le portier andalou était heureux de voir la tentative de Raphinha heurter le poteau, avant de dévier la frappe dans la foulée de Memphis (10e). La suite de la première période était assez fade pour les spectateurs du stade Nuevo Mirandilla, jusqu'à la 37e minute : au duel avec Iván Alejo, Alejandro Baldé s'écroule dans la surface de réparation, mais l'arbitre ne sifflait rien, provoquant ainsi la colère du technicien catalan sur son banc (37e). Malgré tout, le Barça et Cadix rejoignaient les couloirs de l'antre gaditan sur ce score de parité.

Lewandowski régale tout le monde

Au retour des vestiaires, le FC Barcelone proposait un meilleur jeu offensif et se procuraient quelques incursions dans la zone de vérité adverse, sans réel succès. Dans la foulée d'un frisson dans la surface de Marc-André ter Stegen (47e), les hommes de Xavi ouvraient le score avant l'heure de jeu : sur un superbe service en profondeur, Raphinha trouvait Gavi, qui centrait en une touche devant la surface de but. Prolongé par Ledesma, le service à ras de terre était repris par un Frenkie de Jong lancé pour pousser le ballon dans les filets adverses (0-1, 55e). Dix minutes plus tard, à la suite d'un centre de Raphinha mal défendu par Cadix, l'entrant Robert Lewandowski se jetait à quelques mètres de la ligne de but pour doubler la mise et inscrire son 9e but cette saison, son 6e en championnat après 5 rencontres pour prendre la tête du classement des buteurs. Dans le dernier quart d'heure de ce match, le latéral gauche espagnol disputait ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, lui qui a quitté Chelsea cet été pour la Catalogne, en plus d'Hector Bellerin (ex-Arsenal).

Mais à partir de la 86e, la rencontre était interrompue en raison d'une urgence médicale en tribunes. Le gardien de but de Cadix, Jeremias Ledesma, s'empressait de fournir aux secours un défibrillateur cardiaque. Restés de longues minutes sur la pelouse, les joueurs étaient invités à regagner les vestiaires. Alors que la nuit tombait sur Cadix, ils faisaient leur retour et le match allait à son terme. Lancé par Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski résistait au retour d'un défenseur et offrait, sur un plateau, le troisième but à Ansu Fati (0-3, 86e). Et le Polonais laissait ensuite le ballon à Ousmane Dembélé, qui d'une frappe puissante le convertissait en but, grâce, il faut le dire, à l'aide du portier, à la main lâche (0-4, 90+2e). Avec ce succès maîtrisé, le FC Barcelone prend temporairement le trône de leader au classementavant le match de son rival, le Real Madrid, qui recevra Majorque ce dimanche après-midi. Avec un cinquième revers de rang, Cadix reste bon dernier du championnat et pourrait voir Elche et Getafe (1 point chacun) s'échapper un peu plus...