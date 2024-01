Lorient : c’est fait pour Panos Katseris

« Le FC Lorient est ravi de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée de Panos Katseris (22 ans), le latéral droit grec de l’US Catanzaro, jusqu’en juin 2028 ». Dans un communiqué officiel publié sur son site, le FC Lorient vient d’officialiser l’arrivée de sa toute nouvelle recrue.

La suite après cette publicité

« C’est une réelle satisfaction pour moi de signer au FC Lorient. Le club m’offre la possibilité d’intégrer un championnat du top 5 européen et de m’exprimer au plus haut niveau. Je suis prêt à relever ce superbe challenge qu’est de maintenir le club en Ligue 1. Je suis prêt à débuter cette lutte et à donner mon maximum pour satisfaire le club, ses dirigeants, mes nouveaux coéquipiers et les supporters. Devenir le premier joueur grec à porter ce maillot est une vraie fierté et j’espère faire honneur à ce maillot et à mon pays », a confié le joueur, qui portera le numéro 7. Il a coûté 2 millions d’euros à la formation bretonne.