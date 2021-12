OL : Jean-Michel Aulas crie à l'injustice après sa sanction et charge encore l'OM

La suite après cette publicité

Décidemment, cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille du 21 novembre dernier a laissé des traces, surtout en Rhône-Alpes. Après les incidents et l'arrêt définitif du match après environ 4 minutes de jeu (Dimitri Payet avait reçu une bouteille sur le visage), la Ligue de Football Professionnel avait décidé de retirer un point aux Gones et de faire rejouer cet Olympico, à huis clos, à Lyon. Mais ce mercredi soir, la Commission de Discipline a aussi sanctionné le président du club rhodanien Jean-Michel Aulas.

Un peu après 21h hier soir, on apprenait par le biais d'un communiqué que JMA avait écopé d'une lourde sanction, à savoir «dix matchs de suspension dont cinq matchs avec sursis» ! Pour faire simple, le boss de l'Olympique Lyonnais manquera au moins les cinq prochaines rencontres de son équipe, à partir de la semaine prochaine, et sera donc privé de «banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles.» Forcément, le principal concerné a rapidement réagi et la sanction ne passe pas comme il l'a expliqué à L'Equipe.

«Cette décision n'est pas équilibrée»

Le président lyonnais, «très déçu», a profité de cet entretien pour parler d'injustice et adressé encore un tacle à ses homologues marseillais. «Je n'ai pas été convaincant, probablement, et mon avocat non plus. Cette décision n'est pas équilibrée. Quand je vois que dans le même temps, M. Sampaoli menace l'arbitre - c'est ce qu'il y a dans les rapports - et qu'un certain nombre de joueurs de Marseille interviennent aussi violemment dans les couloirs, ce qui d'ailleurs, entre nous, a entraîné le changement de position de l'arbitre... Et ne parlons pas de l'intervention de M. Cardoze devant la Ligue, qui a dit des choses incroyables», a envoyé JMA.

Des propos qui devraient rapidement faire réagir du côté de la Canebière alors que Jean-Michel Aulas, vraiment remonté, en a marre d'être sanctionné pour des faits qui ne concernent pas vraiment l'OL : «une nouvelle fois, si je voulais faire encore de l'humour, je dirais que je commence à avoir l'habitude d'avoir des retombées un peu indigestes pour des choses qui ne me concernent pas. (...) Je pense à l'arrêt du Championnat, à plein de choses qui font que l'on est dans un monde qui a sa propre justice.»