Jean-Michel Aulas réagit à sa lourde sanction

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict et elle s'est montrée particulièrement sévère à l'égard de Jean-Michel Aulas. Suite au rapport de M. Buquet, l'arbitre de la rencontre entre l'OL et l'OM, qui s'est définitivement arrêtée à la 5e minute après que Dimitri Payet se soit écroulé, visé et touché par un jet de bouteille au niveau de la tête, le président lyonnais a écopé de 10 matches de suspension, dont 5 fermes. Voilà une nouvelle, dont il n'avait pas du tout besoin, lui qui tente déjà de maintenir le navire à flot entre les mauvais résultats et le futur départ de Juninho. S'il affirme à L'Equipe ce soir qu'il va sans doute faire appel de cette décision, il se montre surtout agacé par la situation.

«Je suis très déçu. Je pense avoir apporté toutes les explications qui montraient qu'il ne pouvait pas y avoir d'intimidation vis-à-vis de l'arbitre. Franchement, c'est la plus grande incompréhension. Cette décision n'est pas juste. On a d'un côté un arbitre qui ne dit pas la vérité et pour ma part, je fais remarquer que le règlement devra évoluer entre la Ligue et la fédération pour savoir qui peut, à un moment ou un autre, arrêter ou ne pas arrêter un match», regrette celui qui durant cette suspension ne pourra pas siéger au comité exécutif ni au conseil d'administration de la FFF.