Stade Rennais : Karl Toko-Ekambi flingue totalement l’OL !

La suite après cette publicité

En difficulté sur ce début de saison du côté de l’Olympique Lyonnais où il a marqué 4 buts et délivré 2 offrandes en 19 matches, Karl Toko Ekambi a pris le chemin de la Bretagne. L’ancien du SCO d’Angers a rejoint le Stade Rennais pour un prêt sec de six mois où il devra compenser les blessures d’Arnaud Kalimuendo et surtout de Martin Terrier pour cette deuxième partie de saison.

Une mission intéressante pour l’attaquant camerounais de 30 ans qui découvre un nouveau cadre à Rennes. Présenté ce samedi matin au Roazhon Park, Karl Toko-Ekambi, prêté par l’OL au Stade Rennais, s’est exprimé avant de basculer sur sa nouvelle expérience en Bretagne. L’occasion pour lui de justifier son choix mais surtout de revenir sur les moments difficiles traversés à Lyon ces derniers mois.

À lire

L’OL a débuté les négociations avec Botafogo pour Jeffinho

Karl Toko Ekambi pas tendre avec l’OL

«Dans la vie, il y a des hauts et des bas, il ne faut pas dramatiser, c’était plus une opportunité pour moi et je l’ai saisie car je pense que c’était le bon moment pour moi de vivre autre chose», a notamment déclaré l’attaquant de 30 ans avant d’ajouter : «je n’avais pas perdu le plaisir de jouer, mais voilà, quand ça siffle un peu, ça ne permet pas à l’équipe de se libérer et ça ne nous aide pas, c’était juste ça.» Des propos qui relèvent d’un certain ras-le-bol.

La suite après cette publicité

Le droitier ne s’est pas arrêté là et a pointé du doigt le contexte qui entoure l’Olympique Lyonnais - avec qui il reste sous contrat jusqu’en juin 2024 - depuis le début de la saison : «je pense que ça va me faire du bien de jouer dans une équipe qui prend du plaisir, un club qui est ambitieux, avec un public qui soutient l’équipe.» Ce n’est pas avec ces mots qu’il va arranger sa cote de popularité du côté de la capitale des Gaules…