Sénégal : le message de Pape Thiaw après l’annonce des sanctions

Par Josué Cassé
1 min.
Thiaw @Maxppp

Touché par une lourde amende après la finale de la CAN, Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, a rapidement pu compter sur le soutien populaire avec la création d’une cagnotte en ligne. Ce jeudi soir, le technicien de 44 ans est toutefois sorti du silence par le biais d’un message publié sur son compte Instagram.

«Peuple du Sénégal, ma famille. Votre solidarité depuis l’annonce des sanctions me va droit au cœur. Merci pour cet amour que vous me témoignez chaque jour. Toutefois, je vous demande humblement de ne pas organiser de cagnottes en mon nom. Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin. Pape Bouna Thiaw», peut-on notamment lire.

