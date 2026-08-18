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Barça : Rodri affirme être opérationnel !

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Rodri avec l'Espagne à la Coupe du Monde 2026 @Maxppp

Rodri est nouveau joueur du FC Barcelone. Le milieu de terrain espagnol vient d’être annoncé comme nouvelle recrue catalane, et il est présenté à la presse en ce moment-même. Et il a notamment tenu à préciser qu’il est prêt à jouer malgré cette opération du dos subie après le Mondial.

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« Je suis prêt. L’opération dont on a parlé, ce n’était rien, c’était une petite intervention. Je suis prêt pour m’entraîner, et quand le coach l’estimera nécessaire et que j’aurais pris le rythme, je pourrais jouer. J’espère que ce sera le plus tôt possible », a indiqué le nouveau numéro 16 du Barça. Difficile de l’imaginer de la partie demain en amical face à Al-Ahli, mais il pourrait être là dimanche, face à Elche en Liga

Pub. le - MAJ le
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